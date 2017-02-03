GoPro Hero 6 Bu Yıl İçerisinde Çıkacak

GoPro'nun sunduğu aksiyon kamerası ürünlerini beğeniyorsanız ve bu yıl yeni ürünler görmeyi umut ediyorsanız şimdiden kendinizi hazırlayın. GoPro, bu yılın ilerleyen aylarında Hero 6 fotoğraf makinesini çıkaracağını açıkladı.

GoPro Hero 5'in geçtiğimiz yıl üretimle ilgili yaşadığı sorunlar ve GoPro'nun Karma dronelarıyla ilgili bazı problemleri sektörde dedikodulara neden olmuştu. Bu sıkıntılar aşılmış olacak ki, mevzubahis ürünler nihayet piyasaya geri dönüyor. GoPro'nun son dönemde biraz sessiz kalması da sanırım bu yüzdendi. Çünkü şirket, bu sıkıntılar yüzünden 116 milyon dolar zarara uğradı ve endişeliydi. Ancak şimdilerde şirketin planlarından sapmadığı ortaya çıktı.

GoPro CEO'su Nick Woodman, SeekingAlpha'da şirketin son finansal verilerini paylaştığı bir demeçte, "Evet, yeni kamera ve diğer aksesuarların yıl içinde piyasaya çıkacağını ve yeni kameranın Hero 6 olacağını doğrulayabiliriz. Ancak, hayal edebileceğiniz gibi, bu yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ile ilgili çıkış tarihi ve diğer ayrıntılara ilişkin bilgi paylaşmayacağız" dedi.

Woodman'ın belirttiği gibi, kamera ile ilgili ayrıntılar daha sonraki aylarda paylaşılacaktır. Bunun ne zaman olacağına dair de herhangi bir tahminimiz yok. GoPro Hero 5 ile kıyaslandığında, GoPro Hero 6'da ne görmek isterdiniz?

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