Gordon Freeman'ı Özlediniz mi? Türk Yapımı Half Life 2 Modunu Kaçırmayın!

Eğer Half Life 3'ü beklemekten sıkıldıysanız size güzel bir haberimiz var. Half Life 2: Episode Two oyunu için geliştirilen Mega City One adlı yeni Half Life 2 modu bize serinin ana kahramanı Gordon Freeman ile yeni maceralara atılma imkanı veriyor. Hatırlanacağı üzere Gordon Freeman ile en son Half Life 2: Episode Two'da yolumuz kesilmişti. 2007'de yayınlanan bu oyunun ardından ne Half Life 2: Episode Three ne de Half Life 3 hakkında bir bilgi paylaşılmıştı. Valve'ın Source oyun motorunun 3. versiyonuyla birlikte Half Life 3'ü tanıtması bekleniyor; fakat firma şu ana kadar Half Life 3 hakkında ağzını sıkı tuttu ve herhangi bir resmi bilgi paylaşmadı.

Eğer Half Life evrenine özleminizi gidermek isterseniz bir Türk geliştirici olan Crowbar takma adına sahip Abdulhamid Çayırlı tarafından geliştirilen Mega City One'ı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ücretsiz olarak yayınlanan bu modda temel olarak Gordon Freeman ile alternatif bir zaman dilimine yolculuk ederek asilerin yanında Combine güçlerine karşı savaşıyoruz. Amacımız ise kayıp bir Xen kristalini Combine güçlerinden önce ele geçirmek.

Mega City One, Dredd filmi ile Tomb Raider ve Resident Evil oyunlarından ilham alınarak geliştirilmiş bir mod. Oyundaki haritalarda bu etkileşimlerin izlerini görebiliyoruz. Büyük şehirler, köşkler ve köyler, antik harabeler ve tapınaklar oyunda ziyaret edeceğimiz yerler arasında. Mega City One oyunculara toplamda 3 saatlik oyun süresi sunan bir tek kişilik hikaye modu.Bu modu ücretsiz indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Modun geliştiricisi olan Crowbar takma adlı Abdulhamid Çayırlı aslında bu projeye geçtiğimiz sene başlamış. RunThinkShootLive tarafından düzenlenen Hammer Cup 2016 etkinliğinde geliştirdiği Half Life haritalarını bir oyuna dönüştürmeye karar veren Crowbar, bu haritalara yenilerini de ekleyerek ve rafine ederek Mega City One'ı ortaya çıkarmış.

Mega City One hakkında Abdulhamid Çayırlı ile iletişime geçtik ve bize gelecek projelerinden de bahsetti. Abdulhamid Çayırlı, Mega City One'dan sonra bir diğer Türk geliştirici olan Berkan Denizyaran ile birlikte çalışacaklarını ve "Hunt Down the Freeman" adlı yeni bir Half Life oyunu geliştireceklerini açıklıyor.

Hunt Down the Freeman ile ilgili detaylı bilgileri ve gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağız.

