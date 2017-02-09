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GOTDOLL
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GOTDOLL

(Android)
GOTDOLL İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
GOTDOLL
GOTDOLL
GOTDOLL
GOTDOLL
GOTDOLL

Harika zamanlama yaparak tüm oyuncakları toplamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

GOTDOLL, oyuncak yakalama makinesi ile sevimli ayıcıkları toplayarak ilerlediğimiz bir beceri oyunu. Oyuncakları yakalamak gerçekteki kadar zor olmasa da süre sınırı dengeleri alt üst ediyor. Android telefonda oynarken vakti unutturan oyunun ücretsiz indirilmeye açılması ise harika.

Her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm oyuncak makinesi oyununda bölümleri geçmek için 60 saniye içerisinde hedef puana ulaşmamız yeterli oluyor. Tüm oyuncakları toplamak zorunda değiliz. Fazla puan veren oyuncaklar tahmin edeceğiniz üzere çekilmesi zaman alan oyuncaklar. Hedef alırken oyuncakların puanlarına bakmamız hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da rahat oynanış sunan oyuncak yakalama makinesi oyununda hedefe ulaşmakta zorlandığımız bölümlerde kullanabilmek üzere çeşitli güçlendiriciler de var. Büyük oyuncakları daha hızlı çekme, süre ekleme gibi zor bölümlerde hayat kurtarıcı yardımcılarımız var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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