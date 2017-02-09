GOTDOLL, oyuncak yakalama makinesi ile sevimli ayıcıkları toplayarak ilerlediğimiz bir beceri oyunu. Oyuncakları yakalamak gerçekteki kadar zor olmasa da süre sınırı dengeleri alt üst ediyor. Android telefonda oynarken vakti unutturan oyunun ücretsiz indirilmeye açılması ise harika.

Her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm oyuncak makinesi oyununda bölümleri geçmek için 60 saniye içerisinde hedef puana ulaşmamız yeterli oluyor. Tüm oyuncakları toplamak zorunda değiliz. Fazla puan veren oyuncaklar tahmin edeceğiniz üzere çekilmesi zaman alan oyuncaklar. Hedef alırken oyuncakların puanlarına bakmamız hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle küçük ekranlı telefonda da rahat oynanış sunan oyuncak yakalama makinesi oyununda hedefe ulaşmakta zorlandığımız bölümlerde kullanabilmek üzere çeşitli güçlendiriciler de var. Büyük oyuncakları daha hızlı çekme, süre ekleme gibi zor bölümlerde hayat kurtarıcı yardımcılarımız var.