GOTDOLL, oyuncak makinesi ile ayıcıkları toplayarak ilerlediğimiz beceri odaklı bir mobil oyun. iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan oyun, gerçekteki kadar olmasa da eğlenceli oynanış sunuyor. Oyuncak ayıları yakalamak zaman sınırı olması sebebiyle biraz zor olsa da imkansız da değil.

70’den fazla oyuncak ve 10 oyuncak makinesi ile mobil platformdaki en iyi oyuncak makinesi oyunu olduğunu gösteren GOTDOLL, tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğundan hem iPhone hem de iPad’de aynı keyif ve rahatlıkta oynanıyor.

Oyun, bölümlere ayrılmış. Her bölümde toplamanız gereken oyuncak sayısı mühim değil; hedef skora ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyuncakların üzerindeki puanlara dikkat ederek yakalarsanız elbette hedefinize daha kısa sürede ulaşmanız mümkün ancak puanı fazla olanların zor çekilebilir olduğunu belirteyim. Bu noktada çekim hızını artıran, ek süre kazandıran güçlendiricilerinizin olduğunu; kullanımlarının sınırlı olduğunu ve zor kazanıldığını söyleyeyim.