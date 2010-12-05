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GPU-Z
TamindirWindowsDonanım Araçları Ve SürücülerGPU-Z - Ekran Kartı Bilgisi Gösteren Program

GPU-Z

1.17.0
GPU-Z İndir Hemen İndir

1.85 MB
Editör Puanı: 5/5
5

4 Kullanıcı: 5/5

5
GPU-Z Ana Ekran
GPU-Z Analiz
Onur Şendere Son güncelleme 47 dakika önce

Bilgisayarınızda bulunan ekran kartı veya kartlarının detaylı olarak bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanabilceğiniz GPU-Z programı GPU'nuz (grafik işemcisi) hakkında detaylı bilgileri sunarken donanımınızın üzerindeki sensörler yardımıyla ekran kartınızı anlık olarak takip etmenize olanak sağlıyor.

GPU çekirdek ve bellek hızlarını, ekran kartınızın ısısını, fan dönüş hızını ve donanımınızın yükünü anlık olarak size sunan bu ücretsiz donanım aracı tüm ATI ve NVDIA marka ekran kartları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Donanımınız için kullandığınız özel sürücü (driver) sürümlerini de gösteren GPU-Z özellikle donanım ile çok ilgilenen bilgisayar kullanıcıları tarafından hız aşırtma denemeleri için kullanılan yardımcı bir uygulama.

Yeni sürümleri ile birlikte en son çıkan ekran kartı marka ve modellerine, grafik işlemcileri ve sürücülere destek sağlayan GPU-Z kurulum gerektirmeden çalışıyor. Program gelişen ekran kartları ve grafik işlemci teknolojileri ile birlikte sürekli olarak geliştirilmeye devam ediyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
468 / 200,079
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
techPowerUp

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