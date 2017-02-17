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Grand Theft Auto’nun Yeni Oyun Modu Polisleri Çılgına Çevirdi

NSW polis kıyafeti

Underground Computer Geeks (Yeraltı Bilgisayar Meraklıları) isimli bir grup, GTA V için yeni bir oyun modu geliştirdiler. Oyuna, bulundukları eyaletin polis, itfaiye hatta sağlık ekiplerinin araç ve üniformalarını ekleyen Yeraltı Bilgisayar Meraklıları, oyuncuların kendi yerel kamu çalışanlarıyla savaşmasını sağladı.

Yazarken bile gülmekten kendimi alıkoyamadığım olay, Avustralya’nın New South Wales (Yeni Güney Galler) Eyaletin’de gerçekleşti. Grup, NSW Polis Teşkilatının grafiklerini oyuna işleyerek, bölgenin bir numaralı kamu düşmanı haline geldi. Avustralya medyasında bir anda fenomen olan çete için polis çalışma başlattı.

nsw polisi gta

Yeraltı Bilgisayar Meraklıları Polise Teşekkür Etti

Yeni Güney Galler Polis Bakanı Troy Grant, oyun modunun insanların gerçek polislere karşı duyarlılığını azalttığını söyleyerek, durumla ilgili ciddi adımlar atacaklarını duyurdu. İşin ilginç tarafı, polisin başlattığı çalışmalarla ünlü olan bu V modu, zaten bir seneyi aşkın süredir internette dolanıyordu. Anlaşılan o ki NSW Polis Teşkilatı, Streisand etkisi olarak bilinen; sansürlenmeye veya kaldırılmaya çalışılan bir bilginin genellikle internet gibi araçlarla daha da geniş kitlelere ulaşması durumunu göz ardı etmiş. Grup olay üzerine internet sitelerinden polis teşkilatına, sağladıkları ün için teşekkür etti.

Aşağıda iki kişinin bu modu oynarken kayıt ettikleri videoyu izleyebilirsiniz.


İndir175.36 MB
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Yazar: - 17.02.2017

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