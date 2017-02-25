Gravity Galaxy(Android)
Engelleri aşıp dünyaya ulaşmalısınız.
Gravity Galaxy, görsel efektlerle süslenmiş kaliteli grafikler sunan uzay oyunu. Android platformundaki birçok uzay oyunu gibi ücretsiz indirip oynayabiliyoruz. Hem telefon hem de tablette rahat ve de keyifli oynanış sunuyor.
Aksiyon yüklü uzay oyunları arasında Gravity Galaxy. Yanan yıldızlar, lazerler ve daha pek çok engeli aşıp dünya gezegenine ulaşmaya çalışıyoruz oyunda. Reflekslerimizin yanı sıra zamanlama becerimizi de test eden uzay oyununda sonsuz oynanış hakim değil. Bölümler de çok kolaydan zora doğru ilerliyor. Zorluk düzeyi çıldırtacak seviyeye çekilmemiş.
Farklı atmosferlerde farklı uzay gemilerini kullandığımız uzay oyununda bulmaca öğeleri de mevcut.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- PixelByte LTD
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Gravity Galaxy Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı