Gravity Galaxy, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz, 100 mb civarı uzay oyunu arıyorsanız tavsiye edebileceğim yapımlardan biri. Kimi zaman aksiyonun doruk noktaya ulaştığı, kimi zaman da bulmacalarla baş başa bırakan uzay oyununda engelleri hiçe sayıp dünya gezegenine ulaşmaya çalışıyoruz.

Farklı atmosferler sunan, farklı uzay gemilerini kullandığımız bölümlerde karşımıza birçok engel çıkıyor. Uzaylıların lazerlerinden kaçmaktan yanan yıldızların etrafından sıyrılmaya çeşitli aksiyonlara giriyoruz. Bölümler geçilmeyecek zorlukta hazırlanmamış ancak çok kolay da değil.

Gravity Galaxy Özellikleri: