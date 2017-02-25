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Gravity Galaxy
TamindirMobilOyunlarAksiyonGravity Galaxy - IPhone Ve IPad İçin Ücretsiz Uzay Oyunu

Gravity Galaxy

(iOS)
Gravity Galaxy İndir Hemen İndir

164 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gravity Galaxy
Gravity Galaxy
Gravity Galaxy
Gravity Galaxy
Gravity Galaxy

Uzaylıları, lazerleri atlatıp dünya gezegenine ulaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Gravity Galaxy, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz, 100 mb civarı uzay oyunu arıyorsanız tavsiye edebileceğim yapımlardan biri. Kimi zaman aksiyonun doruk noktaya ulaştığı, kimi zaman da bulmacalarla baş başa bırakan uzay oyununda engelleri hiçe sayıp dünya gezegenine ulaşmaya çalışıyoruz.

Farklı atmosferler sunan, farklı uzay gemilerini kullandığımız bölümlerde karşımıza birçok engel çıkıyor. Uzaylıların lazerlerinden kaçmaktan yanan yıldızların etrafından sıyrılmaya çeşitli aksiyonlara giriyoruz. Bölümler geçilmeyecek zorlukta hazırlanmamış ancak çok kolay da değil.

Gravity Galaxy Özellikleri:

  • Basit ve sezgisel tek dokunuş oynanış
  • Benzersiz 3 boyutlu sanatsal grafikler
  • Özel meydan okumalar ve özelleştirmeler
  • Yenilikçi mekanikler
  • El yapımı seviyeler

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
PixelByte LTD
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