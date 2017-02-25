Gravity Galaxy(iOS)
Uzaylıları, lazerleri atlatıp dünya gezegenine ulaşın.
Gravity Galaxy, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz, 100 mb civarı uzay oyunu arıyorsanız tavsiye edebileceğim yapımlardan biri. Kimi zaman aksiyonun doruk noktaya ulaştığı, kimi zaman da bulmacalarla baş başa bırakan uzay oyununda engelleri hiçe sayıp dünya gezegenine ulaşmaya çalışıyoruz.
Farklı atmosferler sunan, farklı uzay gemilerini kullandığımız bölümlerde karşımıza birçok engel çıkıyor. Uzaylıların lazerlerinden kaçmaktan yanan yıldızların etrafından sıyrılmaya çeşitli aksiyonlara giriyoruz. Bölümler geçilmeyecek zorlukta hazırlanmamış ancak çok kolay da değil.
Gravity Galaxy Özellikleri:
- Basit ve sezgisel tek dokunuş oynanış
- Benzersiz 3 boyutlu sanatsal grafikler
- Özel meydan okumalar ve özelleştirmeler
- Yenilikçi mekanikler
- El yapımı seviyeler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- PixelByte LTD
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Gravity Galaxy Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı