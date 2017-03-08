Gravity Mess, yer çekiminin olmadığı uzayda geçen arcade türünde bir Android oyunu. Yüksek kalitede grafikleriyle her yaştan oyuncuyu kendisine çeken yapımda küçük yaşta astronotu kontrol ediyoruz. Bölüm bölüm ilerleyen oyunda çıkış noktasına ulaşmak gittikçe zorlaşıyor.

Uykusundan uyandığında kendisini bir uzay gemisinde bulan minik astronotumuz, bacak kasları zayıf olduğundan hareket edebilmek için uzay kıyafetini giyiyor. Geminin içinde güvenli şekilde dolaşmasını sağlamak ise bizim görevimiz. Yer çekimine karşı koyarak ilerliyoruz haliyle ancak tek engelimiz bu değil. Etrafta dolaşan çok sayıda yeşil renkli canlılara da takılmamamız gerekiyor. Onların yanlarından geçerken çok dikkatli olamazsak başlığımıza yapışıp canımızı azaltıyorlar.