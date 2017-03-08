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Gravity Mess
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Gravity Mess

Gravity Mess İndir Hemen İndir

255 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gravity Mess
Gravity Mess
Gravity Mess
Gravity Mess

Uzay gemisinde çıkış noktasına ulaşmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 22 dakika önce

Gravity Mess, her yaştan oyuncunun ilgisini çekecek kalitede görseller sunan uzay temalı arcade oyunu. iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda uzay gemisinde zor durumda kalmış küçük bir astronotu kontrol ediyorsunuz. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan bu uzay macera oyununu kaçırmayın derim.

Yer çekiminin olmadığı uzayda geçen oyunda minik astronotumuzun başına kötü bir olay geliyor. Uzun süredir yatmakta olan, kalktığında da hareket edemeyecek durumda olan astronotumuz hareketini sağlamak için uzay giysisini giyiyor. Yer çekimine karşı durmak zaten güçken bir de karşısına yeşil canlılar çıkıyor. Yer çekiminden etkilenen bu canlılara asla değmemeniz gerekiyor. Aksi halde başlığınızdan sızıp sağlığınızı etkiliyorlar.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
RedSpell
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