Gravity Mess
Uzay gemisinde çıkış noktasına ulaşmalısınız.
Gravity Mess, her yaştan oyuncunun ilgisini çekecek kalitede görseller sunan uzay temalı arcade oyunu. iOS platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda uzay gemisinde zor durumda kalmış küçük bir astronotu kontrol ediyorsunuz. Hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunan bu uzay macera oyununu kaçırmayın derim.
Yer çekiminin olmadığı uzayda geçen oyunda minik astronotumuzun başına kötü bir olay geliyor. Uzun süredir yatmakta olan, kalktığında da hareket edemeyecek durumda olan astronotumuz hareketini sağlamak için uzay giysisini giyiyor. Yer çekimine karşı durmak zaten güçken bir de karşısına yeşil canlılar çıkıyor. Yer çekiminden etkilenen bu canlılara asla değmemeniz gerekiyor. Aksi halde başlığınızdan sızıp sağlığınızı etkiliyorlar.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- RedSpell
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