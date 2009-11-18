?     Geri Bildirim
Çekiliş
Greenshot
TamindirWindowsMasaüstüUygulamalarGreenshot - Ekran Görüntüsü Alma Programı

Greenshot

1.2.9.112
Greenshot İndir Hemen İndir

1.31 MB
Editör Puanı: 4/5
4

5 Kullanıcı: 4.2/5

4.2
Greenshot
Greenshot
Greenshot
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

Greenshot çeşitli yöntemlerle kolayca ekran görüntüleri almak için kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Kurduktan sonra sistem tepsisinde program simgesi aracılığıyla özelliklerine erişebilirsiniz.

Bir pencereyi, kendi seçeceğiniz bir bölgeyi veya tam ekran olacak şekilde ekran görüntüleri alabilirsiniz. Aynı zamanda görüntü düzenleyici sayesinde aldığınız ekran görüntülerini direk olarak yazıcıdan çıktı alabilir, panoya aktarabilir veya dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Buna ek olarak aldığınız ekran görüntüleriyle ilgili yazdırma seçeneklerini yapılandırabilir veya görüntüler üzerinde efektler uygulayabilirsiniz.

Editörü kullanarak aldığınız ekran görüntülerini düzenleyebilirsiniz. Örnek olarak çizgiler ve oklar ekleyebileceğiniz gibi ayrıca metin kutuları oluşturabilir, kesme, kopyalama ve yapıştırma gibi işlemleri de yapabilirsiniz.

Çoklu dil desteği olan programın kurulumu sırasında Türkçe dil seçeneğini aktifleştirerek Greenshot'ı Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

Greenshot'ın güzel özelliklerinden birisi de Imgur eklentisi sayesinde anlık olarak yakaladığınız ekran görüntülerini upload etme şansına sahip olmanız. Bu şekilde çektiğiniz ekran görüntülerini kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Sonuç olarak ücretsiz ve işinizi tam anlamıyla görecek bir ekran yakalama programına ihtiyacınız varsa Greenshot'ı mutlaka denemelisiniz.

Greenshot için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
144 / 142,426
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Greenshot

Uygulamalar Popülerleri

  1. PowerPoint Online
    PowerPoint OnlineÜcretsiz Slayt ve Sunum Hazırlama Programı
  2. Microsoft PowerPoint
    Microsoft PowerPointWindows 10 için Microsoft PowerPoint Uygulaması
  3. Microsoft Word
    Microsoft WordWindows 10 için Microsoft Word Uygulaması
  4. Microsoft Excel
    Microsoft ExcelWindows 10 için Microsoft Excel Uygulaması
  5. Excel Online
    Excel OnlineÇevrimiçi ve Ücretsiz Microsoft Excel Yazılımı