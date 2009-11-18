Greenshot çeşitli yöntemlerle kolayca ekran görüntüleri almak için kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Kurduktan sonra sistem tepsisinde program simgesi aracılığıyla özelliklerine erişebilirsiniz.

Bir pencereyi, kendi seçeceğiniz bir bölgeyi veya tam ekran olacak şekilde ekran görüntüleri alabilirsiniz. Aynı zamanda görüntü düzenleyici sayesinde aldığınız ekran görüntülerini direk olarak yazıcıdan çıktı alabilir, panoya aktarabilir veya dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Buna ek olarak aldığınız ekran görüntüleriyle ilgili yazdırma seçeneklerini yapılandırabilir veya görüntüler üzerinde efektler uygulayabilirsiniz.

Editörü kullanarak aldığınız ekran görüntülerini düzenleyebilirsiniz. Örnek olarak çizgiler ve oklar ekleyebileceğiniz gibi ayrıca metin kutuları oluşturabilir, kesme, kopyalama ve yapıştırma gibi işlemleri de yapabilirsiniz.

Çoklu dil desteği olan programın kurulumu sırasında Türkçe dil seçeneğini aktifleştirerek Greenshot'ı Türkçe olarak kullanabilirsiniz.

Greenshot'ın güzel özelliklerinden birisi de Imgur eklentisi sayesinde anlık olarak yakaladığınız ekran görüntülerini upload etme şansına sahip olmanız. Bu şekilde çektiğiniz ekran görüntülerini kolaylıkla paylaşabilirsiniz.

Sonuç olarak ücretsiz ve işinizi tam anlamıyla görecek bir ekran yakalama programına ihtiyacınız varsa Greenshot'ı mutlaka denemelisiniz.