Greenshot1.2.9.112
Greenshot çeşitli yöntemlerle kolayca ekran görüntüleri almak için kullanabileceğiniz bir yazılımdır. Kurduktan sonra sistem tepsisinde program simgesi aracılığıyla özelliklerine erişebilirsiniz.
Bir pencereyi, kendi seçeceğiniz bir bölgeyi veya tam ekran olacak şekilde ekran görüntüleri alabilirsiniz. Aynı zamanda görüntü düzenleyici sayesinde aldığınız ekran görüntülerini direk olarak yazıcıdan çıktı alabilir, panoya aktarabilir veya dosya olarak kaydedebilirsiniz.
Buna ek olarak aldığınız ekran görüntüleriyle ilgili yazdırma seçeneklerini yapılandırabilir veya görüntüler üzerinde efektler uygulayabilirsiniz.
Editörü kullanarak aldığınız ekran görüntülerini düzenleyebilirsiniz. Örnek olarak çizgiler ve oklar ekleyebileceğiniz gibi ayrıca metin kutuları oluşturabilir, kesme, kopyalama ve yapıştırma gibi işlemleri de yapabilirsiniz.
Çoklu dil desteği olan programın kurulumu sırasında Türkçe dil seçeneğini aktifleştirerek Greenshot'ı Türkçe olarak kullanabilirsiniz.
Greenshot'ın güzel özelliklerinden birisi de Imgur eklentisi sayesinde anlık olarak yakaladığınız ekran görüntülerini upload etme şansına sahip olmanız. Bu şekilde çektiğiniz ekran görüntülerini kolaylıkla paylaşabilirsiniz.
Sonuç olarak ücretsiz ve işinizi tam anlamıyla görecek bir ekran yakalama programına ihtiyacınız varsa Greenshot'ı mutlaka denemelisiniz.
-
5- Greenshot 1.2.4.9 için volkan dedi ki;
seni co seviyo tamindir harika program
-
Greenshot 1.1.7.17 için Ziyaretçi dedi ki;
Eğer hakketten işiniz ekran görüntüsü almaksa hiç tartışmasıs bu program bi harika. Yüklemesinde de hiç bir sıkıntı olmuyor gayet kullanışlı. Hiç boşu boşuna yanıltıcı yorumlarda bulunmayalım.
-
Greenshot 1.1.7.17 için llll dedi ki;
lightshots dahi iyi tavsiyem.......
-
Greenshot 1.1.7.17 için Ziyaretçi dedi ki;
Teşekkür Ederim tamindir.com :)
-
3- Greenshot 1.1.4.2622 için ziyaretçi dedi ki;
bnce iyi bir program tavsiye ediyorum :)
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 144 / 142,426
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Greenshot
Uygulamalar Popülerleri
- PowerPoint OnlineÜcretsiz Slayt ve Sunum Hazırlama Programı
- Microsoft PowerPointWindows 10 için Microsoft PowerPoint Uygulaması
- Microsoft WordWindows 10 için Microsoft Word Uygulaması
- Microsoft ExcelWindows 10 için Microsoft Excel Uygulaması
- Excel OnlineÇevrimiçi ve Ücretsiz Microsoft Excel Yazılımı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı