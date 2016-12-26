Gresso Titanyum'dan Ürettiği Meridian Diamond Editon'ı Tanıttı

Lüks telefonlar üretmesiyle tanınan Gresso, yeni şaheseri olan Meridian Diamond Edition'ı tanıttı. Adından da anlaşılaşağı üzere, Gresso'nun yeni Meridian telefonu pazardaki en pahalı ürünler arasına girecek.

Öncelikle fakirleri dışarı alalım. Şaka bir yana Meridian Diamond Edition, 30.000 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu parayı ödeyebilecek olanlar ise, ön siparişe açılacak telefon için Gresso'nun internet sitesini ziyaret edebilirler. Meridian'ın neden bu kadar pahalı olduğunu merak ediyorsanız da haberi okumaya devam edin. Her şeyden önce bilmeniz gereken, Gresso'nun bu telefondan yalnızca 450 adet üretmesi olması.

Meridian Diamond Edition tamamen elle monte edilen bir telefon olmasıyla dikkat çekiyor. Gresso, bir cihazı toparlayabilmek için 18 saat harcadıklarını ifade ederken ciddi görünüyordu. Akıllı telefon tamamen titanyumdan üretildi ve her ayrıntıda 5. derecede titanyum alaşımı kullanıldı. Ayrıca 0.13 oranında elmasla da kaplandı.

Bilmeyenler için ayrı bir parantez açalım. En yaygın kullanımı olan Titanyum alaşımı olan 5. derece, yüksek mukavemeti ile birlikte nispeten düşük sünekliğe sahip. Uzay ve havacılık sektöründe yaygın kullanım alanı olan bu alaşımın, denizcilik sektöründe de kullanımı her geçen gün artıyor.

Telefonun klavyesi ise iki seçenekten oluşuyor. Paslanmaz çelik klavyeye sahip olanların fiyatı 3.000 dolardan başlarken, 18K sarı altın modelinin fiyatı ise 5.000 dolardan başlıyor. Meridian'ın özellikleri hakkında da pek bilgimiz yok, aranızda ilgilenenler varsa Gresso ile iletişime geçebilirler. Biz sadece çift SIM kart desteği ve mütevazi bir 3 megapiksel kamerası olduğunu biliyoruz. Ayrıca içerisinde 32 GB dahili depolama alanı var ve microSD kart desteği bulunmuyor.

Gresso'nun batarya ömrünün ne kadar olduğu da açıklanmazken, 5.3 saate kadar konuşma süresi olacağı belirtiliyor.

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