?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilGresso Titanyum'dan Ürettiği Meridian Diamond Editon'ı Tanıttı

Gresso Titanyum'dan Ürettiği Meridian Diamond Editon'ı Tanıttı

Gresso Meridian Diamond Edition

Lüks telefonlar üretmesiyle tanınan Gresso, yeni şaheseri olan Meridian Diamond Edition'ı tanıttı. Adından da anlaşılaşağı üzere, Gresso'nun yeni Meridian telefonu pazardaki en pahalı ürünler arasına girecek. 

Öncelikle fakirleri dışarı alalım. Şaka bir yana Meridian Diamond Edition, 30.000 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu parayı ödeyebilecek olanlar ise, ön siparişe açılacak telefon için Gresso'nun internet sitesini ziyaret edebilirler. Meridian'ın neden bu kadar pahalı olduğunu merak ediyorsanız da haberi okumaya devam edin. Her şeyden önce bilmeniz gereken, Gresso'nun bu telefondan yalnızca 450 adet üretmesi olması.

Meridian Diamond Edition tamamen elle monte edilen bir telefon olmasıyla dikkat çekiyor. Gresso, bir cihazı toparlayabilmek için 18 saat harcadıklarını ifade ederken ciddi görünüyordu. Akıllı telefon tamamen titanyumdan üretildi ve her ayrıntıda 5. derecede titanyum alaşımı kullanıldı. Ayrıca 0.13 oranında elmasla da kaplandı. 

Gresso Meridian Diamond Edition

Bilmeyenler için ayrı bir parantez açalım. En yaygın kullanımı olan Titanyum alaşımı olan 5. derece, yüksek mukavemeti ile birlikte nispeten düşük sünekliğe sahip. Uzay ve havacılık sektöründe yaygın kullanım alanı olan bu alaşımın, denizcilik sektöründe de kullanımı her geçen gün artıyor. 

Telefonun klavyesi ise iki seçenekten oluşuyor. Paslanmaz çelik klavyeye sahip olanların fiyatı 3.000 dolardan başlarken, 18K sarı altın modelinin fiyatı ise 5.000 dolardan başlıyor. Meridian'ın özellikleri hakkında da pek bilgimiz yok, aranızda ilgilenenler varsa Gresso ile iletişime geçebilirler. Biz sadece çift SIM kart desteği ve mütevazi bir 3 megapiksel kamerası olduğunu biliyoruz. Ayrıca içerisinde 32 GB dahili depolama alanı var ve microSD kart desteği bulunmuyor. 

Gresso'nun batarya ömrünün ne kadar olduğu da açıklanmazken, 5.3 saate kadar konuşma süresi olacağı belirtiliyor. 

İşte Karşınızda Dünyanın En Pahalı Arabası LaFerrari

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 26.12.2016

Gresso Titanyum'dan Ürettiği Meridian Diamond Editon'ı Tanıttı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Türkiye’de Operatörlerin ve Yabancı Telefon Markalarının Nefesi Kesildi Türkiye’de Operatörlerin ve Yabancı Telefon Markalarının Nefesi Kesildi Türkiye’de akıllı telefon pazarı uzun bir süredir büyüyor ve pazar tahminleri de bu büyümenin artacağını işaret ediyordu. Ancak 15 Temmuz…
Fransız Kadın Aşk Yaşadığı Robotuyla Evlenmek İstiyor Fransız Kadın Aşk Yaşadığı Robotuyla Evlenmek İstiyorFransa’da yaşayan bir kadın, insanlarla birlikte olmaktan hiç haz duymadığını ifade ederek robotuyla evlenmek istediğini açıkladı. Lily isimli… Uzak Mesafe İlişkilerine Teknoloji Öpücüğü: Kissenger Uzak Mesafe İlişkilerine Teknoloji Öpücüğü: KissengerTeknolojinin çare olmadığı hiçbir şey yok. Dünyanın farklı yerlerinde sevdiklerinden uzakta olan ya da uzak mesafe ilişkisi yaşayan insanlar…
Bakterilerden Üretilen Bataryalar 2017’de Piyasaya Çıkacak Türkiye’de Kamu Kuruluşları F Klavyeye Geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten