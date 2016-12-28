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Gri Koç Motivasyon Videoları
TamindirMobilEğitimGri Koç Motivasyon Videoları - Android Için Yaşam Koçu Uygulaması

Gri Koç Motivasyon Videoları

Gri Koç Motivasyon Videoları İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gri Koç Motivasyon Videoları
Gri Koç Motivasyon Videoları
Gri Koç Motivasyon Videoları
Gri Koç Motivasyon Videoları

Gri Koç Motivasyon Videoları uygulamasıyla pek çok konuda sizi motive edebilecek videoları izleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 34 dakika önce

Gri Koç Motivasyon Videoları uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden çeşitli konularda hazırlanmış olan motive edici videoları seyredebilrisiniz.

Gökhan Müftoğlu tarafından hazırlanan ve insanların hayata bağlanmasını, hayallerinin peşinde koşmasını ve hayat amaçlarını bularak o yolda ilerlemesini konu alan videolar yayınlanıyor. Sınav dönemlerinde yapılması gerekenler, hafıza teknikleri ve hayata dair popüler sorunları ele alan videolar sayesinde siz de kendinizi motive edecek cümleler ve aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • HD kalitede videolar,
  • Uygulamaya özel videolar,
  • Canlı yayınlar,
  • Bildirim özelliği ile yeni videolardan ve duyurulardan haberdar olma,
  • Video arama,
  • Videoları paylaşabilme,
  • Anketler ve duvar paylaşımları.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Gri Koç Motivasyon Videoları
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