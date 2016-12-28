Gri Koç Motivasyon Videoları uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınız üzerinden çeşitli konularda hazırlanmış olan motive edici videoları seyredebilrisiniz.

Gökhan Müftoğlu tarafından hazırlanan ve insanların hayata bağlanmasını, hayallerinin peşinde koşmasını ve hayat amaçlarını bularak o yolda ilerlemesini konu alan videolar yayınlanıyor. Sınav dönemlerinde yapılması gerekenler, hafıza teknikleri ve hayata dair popüler sorunları ele alan videolar sayesinde siz de kendinizi motive edecek cümleler ve aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: