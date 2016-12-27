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Grumpy Cat`s Worst Game Ever
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Grumpy Cat`s Worst Game Ever

(Android)
Grumpy Cat`s Worst Game Ever İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever

İnternetin huysuz kedisi Grumpy Cat'i eğlendirmek imkansız olsa da insan deniyor işte...

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Grumpy Cat's Worst Game Ever içerisinde birçok farklı oyun barındıran ve boş zamanlarınızı eğlenceli bir şekilde değerlendirmenize imkan tanıyan bir mobil beceri oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Grumpy Cat's Worst Game Ever'ın kahramanı olan ve Grumpy Cat adıyla anılan kahramanımız internet üzerinde görebileceğiniz birçok mizahi paylaşımda baş roldeydi. Grumpy Cat'in özelliği ise karşısına ne gelirse gelsin hiçbir şekilde memnun kalmaması ve hayattaki her şeyden nefret etmesi. Grumpy Cat's Worst Game Ever'da da bu huysuz kediyi mutlu edebilmek için çabalıyoruz. Yani işimiz hemen hemen imkansız.

Grumpy Cat's Worst Game Ever içinde birçok farklı mini oyun bulunmakta. Bu oyunlarda başarılı olamasanız bile Grumpy Cat'in başarısız olduğunu görmek bile tatmin edici bir tecrübe.

Grumpy Cat's Worst Game Ever'da yüksek puanlar yaparak arkadaşlarınızın puanlarıyla karşılaştırabilirsiniz. Retro tarzda grafiklere sahip olan oyun yine aynı tarzda ses efektlerine ve müziklere sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Lucky Kat Studios
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