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Grumpy Cat`s Worst Game Ever
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Grumpy Cat`s Worst Game Ever

(iOS)
Grumpy Cat`s Worst Game Ever İndir Hemen İndir

126 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever
Grumpy Cat`s Worst Game Ever

Grumpy Cat'in yüzünü güldürmeyi başarabilecek misiniz?

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 saat önce

Grumpy Cat's Worst Game Ever eğer şu ana kadar oynadığınız en kötü oyunu oynamak isterseniz oynamanız gereken bir mobil beceri oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Grumpy Cat's Worst Game Ever, şu ana kadar oynadığınız en kötü oyun olarak tanıtılıyor. Bu oyunun ana kahramanı olan Grump Cat internette birçok farklı mizahi paylaşım ile karşımıza çıkıyor. Grumpy Cat'in özelliği ise hiçbir şeyden etkilenmiyor oluşu. Oyunda da kahramanımızı eğlendirebilmek için ve onu etkilemek için çabalıyoruz.

Grumpy Cat's Worst Game Ever içinde birçok farklı mini oyun yer alıyor. Bu oyunları oynayarak Grumpy Cat'in başarısız olduğunu görmek ayrı bir keyif. Oyunlarda başarı kazandıkça da farklı Grumpy Cat kahramanlarının kilidini açabiliyoruz. Ayrıca oyun iMessage üzerinde kullanabileceğimiz çıkartmalar da içermekte.

Retro tarzda grafiklere ve müziklere sahip olan Grumpy Cat's Worst Game Ever vakit öldürmek için ideal bir seçenek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Lucky Kat Studios
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