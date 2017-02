GTA 5, 4 Yılın Ardından Halen Oyun Dünyasının Kralı

2013 yılında sadece eski nesil oyun konsolları olan Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkış yapan GTA 5, çıkışının 4 yıl ardından halen en çok satan oyunlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto 5'in yayıncı firması olan Take Two tarafından paylaşılan istatistiklere göre GTA 5'e duyulan ilgi yıllar geçmesine rağmen azalmıyor, aksine artıyor. Hatırlanacağı üzere 2015 yılında da benzer bir yükseliş yaşanmıştı; fakat bu yıl GTA 5 yeni nesil oyun konsolları olan PlayStation 4 ve Xbox One ile PC platformları için de çıkış yapmıştı. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, geçtiğimiz daha önceki yıllardaki satış rakamlarını geride bırakmayı başararak yakalanması zor bir başarı elde etti.

Paylaşılan bilgilere göre 2016 içinde 75 milyon GTA 5 kopyası dağıtılmış. Son zamanlarda çıkan birçok oyun bu rakamın yanına bile yaklaşamıyor. Mafia serisinin son oyunu Mafia 3'ün çıktığından beri 5 milyon kopyası dağıtıldı. NBA 2K17'nın ise 7 milyon kopyası dağıtıldı. Yani diğer oyunlar GTA 5'in yanında kum havuzunda oynamakla yetiniyorlar.

GTA 5'in 4. yaşının ardından halen büyük ilgi görmesinin sebebi ise oyunun yeni bir bilgisayar veya oyun konsolu alınırken ilk akla gelen oyun olması. Kafalarda yer eden "GTA 5 kaldırır mı?" sorusu iyi bir oyun bilgisayarının değerlendirme kriterinin GTA 5 olduğunu bize gösteriyor. Bunun yanısıra Rockstar Games, GTA 5'in online oyun modunu sürekli yeni içeriklerle destekliyor. Bu da oyuna duyulan ilginin canlı kalmasını sağlıyor.

