GTA 5'den Otonom Arabalar İçin Resmi Test Sürüşü Aracı Geliştirildi

Bundan bir süre önce otonom araba üretmek istiyorsanız, bunun için gereken karmaşık yapay zekayı Google veya Tesla’ya yaptırmak zorunda kalırdınız. Ancak OpenAI bu noktada son yıllarda büyük bir boşluğu doldurdu. Ancak devir artık değişti.

OpenAI 1.000’in üzerinde flaş, Atari oyunu ve 80 kadar tarayıcı tabanlı oyun geliştirilmesine dahil olmuş bir açık kaynak kodlu yapay zeka projesi. Ancak onun yapay zeka kapasitesi basit web tabanlı oyunlar ve Atari’den öteye çok ilerleyemedi. Bugün DeepDrive projesi OpenAI’nin çok üzerinde bir kapasiteye sahip ve kendine örnek olarak da GTA 5 modeli bir test sürüşü tekniği geliştirmiş bulunuyor. DeepDrive, GTA 5 temelli açık ve gerçek dünya sürüş simülasyonu otonom araba geliştiricilerinin arabalarında sürücü olmadan kullanacakları bir simülasyon haline geldi.

DeepDrive’ın programcıları GTA 5 modeli bir dünyanın VR platformuna kolaylıkla uygulanabildiğini söylediler. Bundan yola çıkarak bir otonom aracın gerçek dünyada dolaşıyormuşçasına sensormotorlarının çalışmasında test aracı olmasına, aracın gerçek sürüş ve güvenlik kriterlerinin test edilmesine yardımcı olacağına inandıklarını ifade ettiler.

GTA 5 tabanlı DeepDrive her türlü hava ve yol koşullarını kolayca simüle edebiliyor. Daha önceden kurgulanan tüm yol şartları arasında hızlı geçişler uygulayabiliyor.

GeForce Now ile Külüstür Bilgisayarlarınız GTA 5'i En Yüksek Kalitede Çalıştıracak

Müjde, GTA 5 Liberty City Modu Geliştiriliyor!