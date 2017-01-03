GTA Online'a Araç Savaşı Modu Geldi

GTA 5 için geliştirilmiş online oyun modu GTA Online için yayınlanan yeni güncelleme ile oyuna heyecan dolu araç savaşları ekleniyor. Vehicle Vendetta adlı yeni mod araçlarını çarpıştırmak isteyen oyunculara bolca eğlence sunabilecek yapıda tasarrlanmış. Bu modda oyuncular araçlarıyla çeşitli bonusları toplayabilecekler. Bombalar ve roketler gibi bonuslar sayesinde rakiplerinizin araçları karşısında avantaj elde edebileceksiniz. Ayrıca bu bonuslar sayesinde aracınızı bir tanka dönüştürerek etrafa ölüm saçabilecek, hayalet moduna girip diğer araçların içinden geçerek sahip oldukları bonusları çalabileceksiniz. Zaman yavaşlatma, kontrolleri ters çevirerek rakiplerinizi şaşırtma, rakip araçları soz gaz ilerlemeye zorlama imkanı veren bonuslar da oldukça eğlenceli görünüyor. Bunun yanısıra oyuna yeni bir motor da ekleniyor. Pegassi FCR 1000 adlı bu motor şu şekilde görünüyor:

Pegassi FCR 1000'in özelliği kolayca modifiye edilebilecek olması. Oyuncular bu motoru modifiye edebilmek için çok sayıda farklı parça seçeneğine sahip olacaklar.

Oyuncular 17 Ocak'a kadar Vehicle Vendetta modunu oynarken çift kat para ve RP kazanabilecekler. Ayrıca 3 Ocak'tan itibaren oyun içinde çeşitli indirimler de söz konusu olacak. Bu indirimlerin tam listesine ve güncellemenin diğer detaylarına bu sayfa üzerinden erişebilirsiniz:

http://www.rockstargames.com/newswire/article/60095/New-Pegassi-FCR-1000-Motorcycle-Vehicle-Vendetta-Mode-Plus-GTA-Online-

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