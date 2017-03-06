?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunGTA Online'a Kuşbakışı Oyun Modu, Silah Kaçakçılığı Ve Savaşan Araçlar Geliyor!

GTA Online'a Kuşbakışı Oyun Modu, Silah Kaçakçılığı ve Savaşan Araçlar Geliyor!

GTA Online'a Silah Ticareti ve Savaşan Araçlar Geliyor!

Rockstar Games, başarılı aksiyon oyunu GTA 5'in online oyun modu GTA Online için gelecek planlarını açıkladı. GTA 5'in hikaye modu çok uzun sürmese de oyunu satın alan oyuncular GTA Online moduna geçiş yaparak diledikleri kadar eğlenebiliyorlar. Bu online oyun modu altında birçok farklı mod da yer alıyor. Dilerseniz soygunlara katılabiliyor, dilerseniz birbirinden güzel arabaları koleksiyonunuza katmaya çalışabiliyorsunuz.

Anlaşılan o ki Rockstar, GTA Online içinde yer alan içeriği zenginleştirerek oyunculara daha fazla eğlence sunmayı hedefliyor. Firma bu amaçla GTA Online için önümüzdeki dönemde yayınlayacağı yamaların detaylarını paylaştı.

GTA Online için yayınlanacak ilk yama Cunning Stuns güncellemesi olacak. Bu güncelleme ile oyuna Rocket Voltic, Blazer Aqua ve the Ruiner 2000 araçları için tasarlanmış özel yarışlar eklenecek ve oyuncular bu araçların özel yeteneklerini kullanarak yarışabilecekler. Bu yarışlarda yer çekimine ve fizik kurallarına meydan okuyacağız. Ayrıca oyunculara kendi yarış pistlerini tasarlama imkanı da verilecek. Cunning Stuns güncellemesinin bu ay içinde yayınlanması bekleniyor.

Baharın ilerleyen döneminde ise oyuna ilk GTA oyunu ve GTA 2'den alışık olduğumuz kuşbakışı oyun sistemi eklenecek. Top Down adlı bu oyun modunun yanında Ressurrection adlı bir yakartop modu da GTA Online'a dahil edilecek.

Rockstar'ın GTA Online'ı geliştirme planları bunlarla sınırlı değil. Geliştirici senenin ilerleyen dönemlerinde yasadışı silah kaçakçılığını, silahlarla kuşatılmış ve savaşabilen yeni araçları ve GTA 3'ten hatırlayacağımız Turismo Classic ve Infernus Classic gibi araçları oyuna ekleyecek.

İndir175.36 MB
Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5

Müjde, GTA 5 Liberty City Modu Geliştiriliyor!

GTA 5, 4 Yılın Ardından Halen Oyun Dünyasının Kralı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 06.03.2017

GTA Online'a Kuşbakışı Oyun Modu, Silah Kaçakçılığı ve Savaşan Araçlar Geliyor! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

1 Milyon Kadar Google ve Yahoo e-Posta Hesabı Karanlık Web'de Satışa Çıktı 1 Milyon Kadar Google ve Yahoo e-Posta Hesabı Karanlık Web'de Satışa Çıktı   Son raporlara göre e-Posta hesapları, sadece yazıdan oluşan şifreler karanlık web üzerinde kendilerine alıcı alıyorlar. Bu verilerin Yahoo…
Yenilikçi Akıllı Telefon ProTruly Darling, 360 Derece Video Kaydı Yapabiliyor Yenilikçi Akıllı Telefon ProTruly Darling, 360 Derece Video Kaydı YapabiliyorAkıllı telefon üreticileri her zaman kendi ürünlerine yenilik getirmeye çalışırlar. Bazı yenilikçi akıllı telefonlar genellikle tüketiciler… Namıdiğer Şipşak, Poloraid Kameralara İlgi Artıyor Namıdiğer Şipşak, Poloraid Kameralara İlgi ArtıyorBir zamanlar her evde olan Şipşak kameralar, zaman içerisinde hafızalardan silinmişti. Son 5 yıl içerisinde eski değerlerini yeniden kazanan yeni…
Rekabet Kurulu, Google'a Soruşturma Açtı LG G6 Sadece 4 Günde 40 Bin Ön Sipariş Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ

Tamindir E-Bülten