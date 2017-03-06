GTA Online'a Kuşbakışı Oyun Modu, Silah Kaçakçılığı ve Savaşan Araçlar Geliyor!

Rockstar Games, başarılı aksiyon oyunu GTA 5'in online oyun modu GTA Online için gelecek planlarını açıkladı. GTA 5'in hikaye modu çok uzun sürmese de oyunu satın alan oyuncular GTA Online moduna geçiş yaparak diledikleri kadar eğlenebiliyorlar. Bu online oyun modu altında birçok farklı mod da yer alıyor. Dilerseniz soygunlara katılabiliyor, dilerseniz birbirinden güzel arabaları koleksiyonunuza katmaya çalışabiliyorsunuz.

Anlaşılan o ki Rockstar, GTA Online içinde yer alan içeriği zenginleştirerek oyunculara daha fazla eğlence sunmayı hedefliyor. Firma bu amaçla GTA Online için önümüzdeki dönemde yayınlayacağı yamaların detaylarını paylaştı.

GTA Online için yayınlanacak ilk yama Cunning Stuns güncellemesi olacak. Bu güncelleme ile oyuna Rocket Voltic, Blazer Aqua ve the Ruiner 2000 araçları için tasarlanmış özel yarışlar eklenecek ve oyuncular bu araçların özel yeteneklerini kullanarak yarışabilecekler. Bu yarışlarda yer çekimine ve fizik kurallarına meydan okuyacağız. Ayrıca oyunculara kendi yarış pistlerini tasarlama imkanı da verilecek. Cunning Stuns güncellemesinin bu ay içinde yayınlanması bekleniyor.

Baharın ilerleyen döneminde ise oyuna ilk GTA oyunu ve GTA 2'den alışık olduğumuz kuşbakışı oyun sistemi eklenecek. Top Down adlı bu oyun modunun yanında Ressurrection adlı bir yakartop modu da GTA Online'a dahil edilecek.

Rockstar'ın GTA Online'ı geliştirme planları bunlarla sınırlı değil. Geliştirici senenin ilerleyen dönemlerinde yasadışı silah kaçakçılığını, silahlarla kuşatılmış ve savaşabilen yeni araçları ve GTA 3'ten hatırlayacağımız Turismo Classic ve Infernus Classic gibi araçları oyuna ekleyecek.

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