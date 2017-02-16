GTA Yapımcısı Leslie Benzies, Ünlü Ses Şirketi Krotos'a Yatırım Yapıyor

Grand Theft Auto yapımcısı Leslie Benzies’in Rockstar North ile olan sözleşmesi geçtiğimiz sene itibarıyla sona erdi. Şu sıralar iskoçya Edinburgh'da bulunan ve Everywhere' adlı bir oyun üzerinde çalışan Benzies, canavar sesleri üretmekte uzmanlaşmış ses şirketi, Krotos’a yatırım yapacağını duyurdu.

Benzies, Triple-A oyun ve film stüdyoları için ses yazılımları geliştiren, Edinburgh merkezli şirkete 6 rakamlı yatırım yapacak. Anlaşmayı, Edinburgh Üniversitesi'nin girişim yatırım kolu olan Old College Capital finanse ediyor. Yatırımın miktarı henüz tam olarak bilinmiyor.

Krotos, Kasım 2013'te ilk ürünü olan Dehumaniser Pro'u piyasaya sürdü. Gerçek zamanlı olarak hayali canavar sesleri üretmeyi mümkün kılan ve daha önce tamamlanması 8 saati bulan bir işlemi, bir kaç dakika içinde gerçekleştirebilen bu yazılım, ses tasarımcıları ve stüdyolar için çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Krotos'un kurucusu ve CEO'su Orfeas Boteas tasarımları için, "Cihazlarımız, sonunda ses tasarımcılarını, reklamcıları ve müzisyenleri modası geçmiş iş akışlarından kurtaracak. Yaratıcılığa odaklanmalarına izin verecek" demişti. Dehumaniser’in nasıl tasarlandığına dair örnek bir video’yu aşağıdan izleyebilirsiniz.





Yatırımın duyurulduğu basın toplantısında konuşan Orfeas, "Video oyunları ve filmler çekirdek bir pazardır ancak VR'de büyük bir potansiyel var ve ilerlememiz için önemli bir odak noktası olacak" diyerek pazardaki hedeflerini vurguladı. Benziess, basın açıklamasında yatırım hakkında "Böyle yetenekli ve yönlendirilmiş bir ekiple çalışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

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