GTA'nın Eski Patronundan Yeni Oyun: Eveywhere

Grand Theft Auto serisinin bugünkü haline gelmesini, Sam ve Dan Houser ile birlikte, sağlayan isimlerden bir tanesi olan Leslie Benzies, kurduğu yeni oyun şirketinin geliştirdiği ilk oyun olan Everywhere'i tanıttı.

Nisan 2016'da GTA serisini geliştiren Rockstar North'un üç önemli ismi arasında tartışmalar çıkmış ve Leslie Benzies, şirketten ayrılmak durumunda kalmıştı. Bu ayrılığın sebebini Houser kardeşler olarak gösteren yapımcı, beklenmedik bir hareket yaparak, Rockstar'a karşı 150 milyon dolarlık dava açmıştı. Bu süreçte yeni bir oyun geliştirmek için kendisine başka bir stüdyo daha açan yapımcı, bu stüdyonun ilk oyununu da tanıttı.

Şimdilik sadece ismini ve geliştirildiği oyun motorunu bildiğimiz oyun için ilk videoların ise önümüzdeki dönemde gösterileceği söylendi. Daha önce oyun dünyasının el atmadığı noktalara değineceği söylenen bu oyun, "sonsuza kadar gelişebilecek bir kapasitesi olan uzun soluklu bir yapım" olarak tanıtıldı. Hem oyuncunun hem de oyunu birlikte oynayan diğer oyuncuların eğleneceği Everywhere, "gerçek ve sanal dünya arasındaki çizgileri" de bir şekilde kaldırmayı amaçladığı söylendi.

Amazon tarafından geliştirilen Lumberyard oyun motoru kullanılarak geliştirilecek olan oyunun çıkış tarihine dair de bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk açıklamalara bakarsak, ilgimizi çekecek bir oyunun geldiğini şimdiden söyleyebiliriz.

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