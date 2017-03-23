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GTX 1080 Ti ile 3 GHz'lik Yeni Bir Hız Rekoru Kırıldı

GTX 1080 Ti ile 3 GHz'lik Yeni Bir Hız Rekoru Kırıldı

Nvidia, geçtiğimiz haftalarda yeni hız canavarı GTX 1080 Ti'yi resmi olarak tanıtmıştı. GTX 1080 Ti, Nvidia'nın şu ana kadar piyasaya sunduğu en güçlü ekran kartıydı; hatta son Titan X ekran kartından bile yüksek performansa sahipti. Fakat bu durum bile hız meraklılarının hevesini kırmamış, overclock ile kartın varsayılan çekirdek hızı yukarı çekilmişti. Tam bir hafta önce Kingpin adlı overclock meraklısının GTX 1080 Ti Founders Edition ekran kartını sıvı nitrojen kullanarak 2.5 GHz hıza çıkarttığınının ve dünya rekorunu kırdığının haberini yapmıştık. Yeni rekor ise 2.5 GHz'den büyük bir sıçrama yapıyor.

Kingpin son denemesinde yine sıvı nitrojen kullanmış. Bu sefer 3 GHz limiti aşılarak 3.024 MHz hız elde edilmiş ve yeni rekor kırılmış. GTX 1080 Ti'nin standart çekirdek hızının 1.500 MHz civarında olduğu düşünülürse kartın hızının 2 katına çıkarıldığını söyleyebiliriz.

Kingpin, yeni rekoru elde edebilmek için GTX 1080 Ti'nin baskılı devre kartını (PCB) modifiye ederek voltaj kilidini kaldırmak zorunda kalmış. Kart 3 GHz'de çalışırken piksel doldurma hızı saniyede 229.3 GPixel'e çıkmış, kaplama doldurma hızı ise saniyede 583.7 GTexel'e yükselmiş.

Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ile Dünya Hız Rekoru Kırıldı!

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Yazar: - 23.03.2017

GTX 1080 Ti ile 3 GHz'lik Yeni Bir Hız Rekoru Kırıldı İçin Yorum Yaz

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