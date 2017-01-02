?     Geri Bildirim
Çekiliş
Guild of Heroes
TamindirMobilOyunlarRol YapmaGuild Of Heroes - Android İçin Aksiyon RPG Oyunu

Guild of Heroes

(Android)
Guild of Heroes İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Guild of Heroes
Guild of Heroes
Guild of Heroes
Guild of Heroes
Guild of Heroes

Karanlık güçleri durdurabilecek tek kişisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Guild of Heroes, yaratıkların hüküm sürdüğü fantastik dünyanın kapılarını aralayan aksiyon rpg türünde bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda karanlık güçler tarafından yönetilen tüm canavarları yer yüzünden silme çabasındayız. Zindanlar, ormanlar, dağlar… Gezilmedik yer bırakmıyoruz.

Tüm aksiyon rpg oyunu gibi sadece online oynanabilen Guild of Heroes’da seçebildiğimiz üç sınıf bulunuyor. Savaşçı, okçu ve büyücü sınıfından dilediğimizi seçebiliyor; daha da güzeli oyunun başına dönmeden sınıf değişimi yapabiliyoruz. Savaştıkça güçlenen, yüzlerce çeşit silah ve zırhlarla yenileyebildiğimiz karakterler sadece görünüm olarak farklılık göstermiyor. Her sınıfın zayıf ve güçlü yanı bulunmakta. Aynı şekilde savaştığımız düşmanların da zayıf noktalarını keşfetmemiz gerekiyor. Düşman demişken etrafımızı saran neredeyse zararsız birçok türün yanında onları savuşturduğumuzda gelen çok daha akıllı hareket eden düşmanlarla yüz yüze geliyoruz.

İster tek başımıza istersek te oyun içinde tanıştığımız oyuncularla bir olup saldırmamıza izin veren oyun görsel yönden de oldukça başarılı. 200MB civarı bir oyun için son derece kaliteli modellemeler, animasyonlarla karşılaşıyoruz.

Guild of Heroes için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Play Today LTD
Guild of Heroes QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. Mini Craft Exploration
    Mini Craft ExplorationAndroid için Sandbox Oyunu
  2. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  3. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  4. Minecraft: Story Mode
    Minecraft: Story ModeAndroid için Macera Oyunu
  5. Family Farm Seaside
    Family Farm SeasideAndroid için Çiftlik Yönetme Oyunu

Guild of Heroes Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster