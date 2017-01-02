Guild of Heroes, yaratıkların hüküm sürdüğü fantastik dünyanın kapılarını aralayan aksiyon rpg türünde bir mobil oyun. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda karanlık güçler tarafından yönetilen tüm canavarları yer yüzünden silme çabasındayız. Zindanlar, ormanlar, dağlar… Gezilmedik yer bırakmıyoruz.

Tüm aksiyon rpg oyunu gibi sadece online oynanabilen Guild of Heroes’da seçebildiğimiz üç sınıf bulunuyor. Savaşçı, okçu ve büyücü sınıfından dilediğimizi seçebiliyor; daha da güzeli oyunun başına dönmeden sınıf değişimi yapabiliyoruz. Savaştıkça güçlenen, yüzlerce çeşit silah ve zırhlarla yenileyebildiğimiz karakterler sadece görünüm olarak farklılık göstermiyor. Her sınıfın zayıf ve güçlü yanı bulunmakta. Aynı şekilde savaştığımız düşmanların da zayıf noktalarını keşfetmemiz gerekiyor. Düşman demişken etrafımızı saran neredeyse zararsız birçok türün yanında onları savuşturduğumuzda gelen çok daha akıllı hareket eden düşmanlarla yüz yüze geliyoruz.

İster tek başımıza istersek te oyun içinde tanıştığımız oyuncularla bir olup saldırmamıza izin veren oyun görsel yönden de oldukça başarılı. 200MB civarı bir oyun için son derece kaliteli modellemeler, animasyonlarla karşılaşıyoruz.