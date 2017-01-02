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Guild of Heroes
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Guild of Heroes

Guild of Heroes İndir Hemen İndir

197 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Guild of Heroes
Guild of Heroes
Guild of Heroes
Guild of Heroes
Guild of Heroes

Kötü güçlerle kuşatılmış dünyaya giriş yapın.

Erkan Calp Son güncelleme 37 dakika önce

Guild of Heroes, iOS platformunda da ücretsiz olarak indirilmeye açılmasıyla şaşırtan aksiyon rpg oyunu. Yaratıklarla kuşatılmış fantastik bir dünyaya giriş yaptığımız oyunda savaşçı, büyücü veya okçu olarak kötü güçleri geldikleri karanlığa geri göndermeye çalışıyoruz. Etrafımızı saran sayısız yaratığın yanında zayıf noktalarını bulmaya çalıştığımız farklı türlerle yüz yüze geliyoruz.

iPad en kötü iPhone Plus modelinde oynanması gerektiğini düşündüğüm aksiyon rol yapma oyununda zindanlar, ormanlar, dağlar, ovalar kısacası yaratıkların yaşayabileceği tüm noktalara bakıyoruz. Başta da dediğim gibi seçebildiğimiz 3 sınıf var. Karakterlerimizin silahlarından yeteneklerine her şey oyunda ilerledikçe daha doğrusu yaratıkları öldürdükçe yenileniyor. Oyunun güzel yanı baştan başlamadan, oynadığımız yerleri tekrar oynamadan sınıfımızı değiştirebiliyoruz.

Yapay zekanın da akılcıl davrandığı oyunda karanlıklar lordunun yönettiği şeytani güçlerle tek başımıza savaşmamız da mümkün ancak dilersek diğer oyuncularla birlik olup gücümüzü artırma şansına da sahibiz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Play Today LTD
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