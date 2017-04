Gültepe Endüstri Meslek Lisesi Robot Yarışlarından Ödüllerle Dönüyor

New York'ta FIRST Vakfı tarafından düzenlenen, NASA'nın da sponsor olduğu dünyanın en prestijli robot yarışmalarından birisi olan görülen FIRST Robotics turnuvasında farklı ülkelerden gelen takımlar mücadele ettiler.

Gültepe Robotics isimli takım, çeyrek finalde elenmesine rağmen turnuva sonunda "En İyi Takım Ruhu" ve "En Yüksek Puan Alan Çaylak" ödüllerini New York'tan Türkiye'ye getirmeyi başardı. Kafilede yer alan Okul Müdürü Tuncay Otay, Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Tüm öğretmen ve öğrencilerimle gurur duyuyorum. Ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz." dedi. Otay, maddi açıdan oldukça zor şartlar altında olmalarına rağmen bu yarışmaya katılabildiklerini anlatırken, bilet ve konaklama gibi engelleri aşmalarına yardımcı olan sponsor kuruluşlara da teşekkür etti.

FIRST Robotics yarışlarının NASA sponsorluğunda 26 yıldır yapılıyor, Gültepe Endüstri Meslek Lisesi takımı ilk kez bu yıl yarışmaya katıldığı için "çaylak takım" olarak yarıştılar ve "En Yüksek Puan Alan Çaylak" ödülüne layık görüldüler.

Takımda yer alan öğrencilerin isimleri şöyle:

"Mehmet Batuhan Şengün, Adem Akdoğan, Ali Seccad Otay, Hatice Dağarslan, Yaşar Kahramaner, Harun Pelit, Hakan Uğurlu, Emre Kalafat, Habip Otay, Mertcan Algül, Muhammet Özdemir, Sercan Yılmaz, Musa Sarı, Ertuğrul Uzun, Ali Şefik Çapanoğlu, Yağmur Mavruk."

