Gümrüksüz Alışverişte Muafiyet Oranı 30 Euro Oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlerde gümrük muafiyet oranlarının 30 Euro’ya düşürüldüğünü açıkladı. Bundan bir süre önce Bakanlığın kanun üzerinde değişikliğe gitmek istediği haberini yaparken genel beklenti, gümrük vergisi muafiyetinin 150 euroya çıkarılacağı yönündeydi. Ancak öyle olmadı.

Tüfenkci, yurtdışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu ifade etti. Bakan, "Yurt dışından 75 Euro’ya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 Euro’ya düşürdük." dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlık olarak elektronik ticareti oldukça önemsediklerini söylerken, "E-ticaretin önü açık. Türkiye olarak çok mesafe alacağımız bir alan. Bunun temellerinin doğru atılması lazım." diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada, Türk e-ticaret firmalarının yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördüğünü ifade etti. Tüfenkçi, “Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kuruluna götürdük, bunu 30 Euro’ya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 euro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulunda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer" dedi.