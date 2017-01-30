Gun & Strike 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz gerçekçi bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca oyuncusu bulunan oyunda farklı haritalarda mücadele veriyorsunuz.

Sıcak çatışma sahnelerinin yer aldığı bir oyun olan Gun & Strike 3D, bağımlılık yapan bir savaş oyunudur. Oyunda farklı haritalarda farklı silahlar kullanarak mücadele veriyor ve takımınızın kazanmasını sağlıyorsunuz. Counter-Strike oyunundaki gibi terör ve antiterör takımlarının yer aldığı oyundaki haritalarda yine efsane haritalara benzerlik gösteriyor. Bu nedenle oyun sırasında nereye gideceğinizi önceden biliyor ve zorlu çekmiyorsunuz. Zengin silah sistemleri, akıllı düşman zekası ve gelişmiş sistemleriyle Gun & Strike 3D oyunu sizleri bekliyor. Savaş oyunu severlerin telefonlarında mutlaka olması gereken bir oyun olan Gun & Strike 3D ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Düşmanın nerede olduğunu gösteren akıllı radar sistemi, farklı haritalar, farklı silahlar ve kolay oynanışa sahip olan oyunda eğlencenin tadına varabiliyorsunuz. Canlı 3 boyutlu görsellerin ve gerçekçi ses efektlerinin yer aldığı oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz şekilde tasarlanan oyunu çok seveceğinizi de söyleyebiliriz. Aksiyon sahnelerinin bolca yer aldığı Gun & Strike 3D oyunu sizleri bekliyor.

Gun & Strike 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.