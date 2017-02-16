Güncelleme Taklidi Yapan Android Virüsüne Dikkat Edin!

Güvenlik uzmanları, Android telefonları tehdit eden yeni bir virüs keşfettiler. Adobe Flash Player taklidi yapan ve sizden güncelleme izni isteyen bu zararlı yazılımın, her marka cihazı tehdit ettiği söylendi.

Uzmanlar, Adobe Flash Player uygulamasına gelen bir güncelleme gibi görünen bu virüsün, yüklenme sırasında sizden istediği "özel izinler" yoluyla telefonunuza girdiğini belirttiler. Cihaza yerleştikten sonra kullanıcıların etkinliklerini izlemek ve taklit etmek üzere tasarlanan yazılımın, size dair önemli verileri üçüncü kaynaklara aktarıyor. Yetişkin videoları yayınlayan internet siteleri hatta sosyal medya üzerinden bile cihazlara bulaşabilen bu virüs, milyonlarca cihaz için tehlike oluşturuyor.

Zararlı yazılımı tespit eden ESET çalışanları, virüsün bir kere cihaza bulaşmasının ardından sürekli olarak ekranda yeni sayfalar gösterdiğini ve bu yolla cihazların çok daha fazla batarya tüketmesine sebep olduğunu söylediler. Uzmanlar güncelleme sırasında izinlerin verilmesinin ardından, bu imtiyazları kullanarak cihaz üzerinde birçok değişiklik yapabileceğini de aktardılar. Bu yolla banka uygulamalarının kötüye kullanılmasından tutun, kilit ekranına yeni özellikler eklenmesine kadar birçok değişikliğin yapılabiliyor olabileceğine de dikkat çektiler.

Tüm bu meziyetlerinin yanı sıra trojanın geliştirilmesindeki temel amacı banka hesapları. Güncellemeden alınan izin yoluyla yüklenen yazılım, sonrasında bir başka uygulamayı daha cihazınıza yüklüyor. Haberiniz olmadan yüklenen bu ikinci yazılım da banka hesaplarınıza ulaşmak ve banka uygulamalarını ele geçirmeeye çalışıyorŞimdilik dikkatli kullanıcıları etkilemediği söylenen kötücül yazılımdan kurtulmak için, çeşitli anti-virüs uygulamalarını tercih edebilirsiniz.

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