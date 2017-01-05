Günde 3 bin 100 Euro Emekli Maaşı Alan CEO Kim?

Volkswagen’in yaşadığı dizel emisyon skandalının ardından istifa ederek emekli olan VW CEO’su Martin Winterkorn’un günde 3 bin 100€ emekli maaşı alacağı iddia ediliyor.

Anadolu Ajansının Alman basınından aktardığı habere göre, skandalının ardından istifa eden 69 yaşındaki Winterkorn’un Volkswagen ile sözleşmesinin 2016 sonu itibariyle sona erdiği ve yıllık yaklaşık 1,2 milyon Euro emeklilik maaşı alacağı söyleniyor. Bu meblağdan yola çıkarak yapılan basit bir hesaplama, Winterkorn'un alacağı emekli maaşının günlük 3 bin 100€ ettiğini ortaya çıkarıyor.

Her şey bununla da bitmiyor; VW eski CEO'nun hizmetine ömür boyu bir araç da tahsis edecek ve sözleşme sonunda 1.7 milyon Euro’da ikramiye verecekmiş. Bu haberler henüz Volkswagen’den gelen resmi bir onay ya da yalanlama olmadığı için iddia olarak kaldılar. Ancak Volkswagen’in yaşadığı dizel emisyon skandalının ardında isim olarak telaffuz edilen isim olan Martin Winterkorn’a şirketin bu kadar bonkör davranması da kafaları karıştırmıyor değil. Skandalın hemen ardından Martin Winterkorn 2015'te istifa etmiş ancak VW sözleşmesinin 2016 yılının sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı.

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