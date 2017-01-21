Güneş Enerjili Şarj Cihazı ile Gökyüzünde Pil Doldurabilirsiniz

Çağımızda mobil cihazlar bizi adeta hayata bağlıyor ancak bu elektronik cihazları da hayata bağlayan enerjiyi unutmamak gerek. Artık hemen hemen her yerde mobil cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Fakat bunu başaramadığımız tek yer kaldı diyebiliriz. Malumunuz uçak seyahatlerinde mobil cihazların pilleri bittiği takdirde tekrar pil şarj edilemiyor (powerbank depolayıcıları saymazsak). Ancak güneş enerjili şarj cihazları artık bu açığı da kapatıyor. Yani artık gökyüzünde dahi mobil cihazların pilleri yeniden şarj edilebiliyor.

Greenlighting adlı firmanın ürettiği güneş enerjili şarj cihazları, içerisindeki güneş panelleri aracılığıyla güneş ışınlarını pili doldurmak için gerekli enerjiye çevirebiliyor. Cihazların arkasındaki vakumlu yüzey ile güneş enerjili şarj cihazları bir trenin, uçağın ya da otomobilin camına tutturulabilir. Cihazın içindeki 4.5 volt, 0.4 vatlık güneş paneli, 2000mAh lityum-iyon bir pili şarj edebiliyor. Akşam olduğunda ise bu cihaz ayrıyeten yüzde 40 daha tasarruflu bir enerji tüketimi sunuyor. Greenlight güneş enerjili şarj cihazında 4 farklı kablo girişi bulunmakta ki bu da piyasadaki hemen her akıllı telefonun girişiyle uyumlu olması anlamına geliyor. Ayrıca cihazın üzerindeki yeşil ve mavi renkteki LED ışıklar, pili şarj etme işlemine uygun olup olmadığını gösteriyor.

Özellikle uzun ve sık uçak seyahatleri yapan insanlara pazarlanmak üzere geliştirilmiş güneş enerjili şarj cihazları, mobil cihazların pili bittiği zaman işlevsiz hale gelmesinin önüne geçecek gibi duruyor. Taşıması kolay boyutlara sahip olması da cihazın seyahatlere yönelik olduğunun bir göstergesi sayılır. Mobil cihazlara olan bağımlılıklar artarken, hayatları bir parça daha kolaylaştıracak Greenlighting güneş enerjili şarj cihazlarını Amazon üzerinden rahatlıkla sipariş edebilirsiniz. Bu adrese tıklayarak fiyatı ve özellikleri hakkında fikir sahibi de olabilirsiniz.

Bilim Adamları Yanmayan Lityum İyon Pil Geliştirdiler

Saniyeler İçerisinde Şarj Olup, Bir Hafta Dayanabilen Bataryalar Geliyor