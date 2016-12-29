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Güney Kore'den Qualcomm'a 850 Milyon Dolar Para Cezası

qualcomm

Akıllı telefon sektöründe son zamanların en çok ceza kesilen şirketi olan Qualcomm, sadece son iki yıl içinde 200 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı. ABD merkezli şirkete son ceza haberi de Güney Kore’den geldi. Yapılan incelemelerde Qualcomm, yasalara uymadığı gerekçesiyle suçlu bulundu ve 850 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

Ülkenin tekelleşme ile mücadele kurumu olan Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu, ABD menşeli çip üreticisi Qualcomm’a anti-tekel yasalarını ihlal etmesi gerekçesiyle 850 milyon dolarlık para cezası kesti. Komisyon tarafından yapılan resmi açıklamada; üç yıllık soruşturma sonunda Qualcomm’un önemli patentlerinin lisanslarını sadece mobil telefon üreticilerine verdiği ve lisans şartlarına uygun yerine getirmediği sonucuna varıldığı ifade edildi. Güney Kore’de rekabet yasalarını ihlal ettiği açıklanan Qualcomm’un aldığı bu ceza, aynı zamanda olası daha ağır yaptırımlar için de uyarı niteliği taşıyor.

Güney Kore’deki faaliyetleri açısından ciddi bir darbe alan Qualcomm, daha önce Çin’den aldığı 975 milyon dolarlık para cezasının ardından ağır bir maddi hasar daha almış oldu. Son zamanlarda aldığı cezalar ile başı dertte olan şirketi anlaşılan daha da zor günler bekliyor.

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Yazar: - 29.12.2016

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