Gunman Taco Truck, aksiyon yüklü taco kamyon sürme oyunu. Sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda bilim adamlarının atom bombalarını ateşlemesi sonucu mutanta dönüşmüş insan ve hayvanlarla mücadele ediyoruz. Her an yolda kalma tehlikesini düşünmeden güvenli bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz.

Amerika’dan Kanada’ya olan yolculuğumuzda yolumuza çok sayıda mutant çıkıyor. Bilim adamlarının eserleri olan mutantları aşıp Kanada’da işimize devam etme niyetindeyiz. Lakin yolumuz çok uzun; hangi noktada çıkacakları belli olmayan mutantlar bir yana yakıtımız oldukça az. Hayatta kalmayı başaran nadir insanlara yemek servisinde bulunarak para kazanmamız, parayla zorunlu ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor.

Retro görsellere sahip oyunda kamyonu sürmek için özel bir çaba sarf etmiyoruz. Dikkatimizi hedeflere vermemiz yeterli. Mutantların olmadığı bölgelerde hayatta kalanlara servis yaparken de malzemeleri seçmemiz yeterli oluyor.