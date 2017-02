Gunman Taco Truck farklı oyun türlerini birleştiren ve boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olan bir aksiyon oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Gunman Taco Truck, bir yarış oyunu, bir yemek yapma oyunu ve bir aksiyon oyunu birleşimi şeklinde hazırlanmış. Oyunda post apokaliptik bir dünyaya konuk oluyoruz. Nükleer savaşlar yapıldıktan sonra radyasyonun etkisi geçmiyor, ortaya çıkan mutantlar terör estirerek her yeri istila ediyor. Biz ise ailemizden kalan taco işini devam ettirmeye çalışıyoruz. Meksika'nın geleneksel dürümü olan taco için et bulmamız ise radyasyon nedeniyle mümkün olmuyor. Bunun yerine mutantları yeni et kaynağı olarak kullanıyoruz ve hem dünyayı mutantlardan temizlerken hem de et ihtiyacını karşılıyoruz.

Gunman Taco Truck'ta taco aracımızla yollara çıkıp mutantlarla savaşmaktayız. Bu iş için aracımızı farklı silahlarla donatıyoruz. Kullanabileceğimiz silahlar arasında makinalı tüfekler, roket atarlar ve ağır silahlar gibi farklı seçenekler yer alıyor. Taco satıp para kazandıkça aracımızı ve silahlarımızı geliştirebiliyoruz.

Gunman Taco Truck'ta en lezzetli tacoları yaparak müşterilerimize satıyoruz. Bu sayede para kazanabiliyoruz.