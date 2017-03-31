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Gunpie Adventure
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Gunpie Adventure

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Gunpie Adventure
Gunpie Adventure
Gunpie Adventure
Gunpie Adventure
Gunpie Adventure

Gerilim, gizem, aksiyon bir arada.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Gunpie Adventure, efsane PlayStation oyunu Uncharted’ı hatırlatan aksiyon macera türünde kaliteli bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan oyunda antik kalıntılarda savaşlara giriyoruz. Yunanistan, Mısır, Çin, Güney Amerika ve daha nice şehrin eski uygarlıklarını keşfediyoruz.

Son derece kaliteli grafikler, akıcı oynanış sunan Gunpie Adventure, Uncharted’a oldukça benziyor. Dünya genelini dolaşarak antik kalıntıları buluyor, başımızı belaya sokmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Burada bulunan değerli şeyleri kolaylıkla almamıza elbette izin verilmiyor. Sürü halinde canavar ve oranın yerlileriyle yüz yüze geliyoruz. Kimi zaman bir tapınağın içerisinde ilerliyor, kimi zaman aracımızla aksiyona giriyoruz. Oyunun aksiyon dozu oldukça yüksek. Bir an olsun bile durmuyor.

Anti çağın canavarlarıyla dolu 200’ü aşkın bölüm sunan oyunda limitleri zorladığımız meydan okuma modu, dünya genelinde oyuncularla savaştığımız chase battle, kazıda özel taş arayışına girdiğimiz bir mod ve sürükleyici hikayeye sahip keşif modu yer alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
NEXON Company
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