Gunpie Adventure, Uncharted kadar oynarken keyif alacağınız aksiyon – macera oyunu. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan yapım, iOS platformunda da ücretsiz olarak karşımıza çıkıyor. Görsellik, oynanış dinamikleri, sesler, içerik… Her yönüyle kaliteli akan FPS – TPS oyunu; tavsiye ederim.

Yunanistan, Mısır, Çin, Güney Amerika’da eski uygarlıkları keşfetmek için bulunduğunuz oyunda antik kalıntılarda yaşam süren yaratık ve topluluklarla savaşıyorsunuz. Hepsi birbirinden yetenekli karakterlerden oluşan takımınızla kötü güçlere karşı mücadele ediyorsunuz. Nereden neyin çıkacağı belli olmayan tapınaklarda ilerleme, çeşitli araçların üstünde aksiyonun dibine vurduğunuz çölde, bazen de şehrin ortasında sizi karşılayan sürüyü haritadan silmek için uğraş veriyorsunuz.

Oyunda tümü yüksek tempolu 4 oyun modu yer alıyor. Chase Battle’da dünya genelinde oyuncularla karşılaşıyor, Challenge Mode’da sınırları zorluyor, Excavation’da özel taşları topluyor, Exploration’da kendinizi sürükleyici hikayeye bırakıyorsunuz.