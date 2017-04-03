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Guns and Spurs
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Guns and Spurs

(Android)
Guns and Spurs İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs

Guns and Spurs oyununda karınızı öldüren haydutlardan intikam alın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 3 saat önce

Kovboyların bulunduğu şehirler her zaman tehlikelidir. Çünkü suçlular sürekli kovboylara karşı saldırı başlatır ve kaçarlar. Kovboylar haydutlara cevap vermek için genelde geç kalsalar da intikamlarını sonradan almayı başarırlar.

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Guns and Spurs oyununda sizi gerilim ve aksiyon dolu bir hikaye bekliyor. Şehri basan haydutlar istedikleri evi soyuyorlar ve istedikleri kişiye saldırıyorlar. Kovboyların karşılık vermesine rağmen güçlerini kaybetmeyen haydutlar sizin karınızı da buldular. Karınıza biraz işkence ettikten sonra öldürüp kaçan haydutlar her yerde aranıyor. Fakat haydutları herkesten önce sizin bulmanız gerekli. O haydutlardan intikam almanız lazım.

Hemen silahınızı ve kıyafetinizi alın ve yolculuğa çıkın. İpuçlarını izleyerek haydutların bulunduğu konuma doğru ilerlemeye çalışın. Haydutlar bir şekilde saklanmaya çalışıyorlar fakat kovboylar onları mutlaka bulacaktır. Bu yüzden acele edin ve intikamınızı almak için haydutları yakalayın.

Bir saldırı ile başlayan ve intikam alma konusuyla ilerleyen Guns and Spurs oyununu siz de seveceksiniz. Eskitilmiş grafikleri ve kovboyları hatırlatan müzikleriyle birlikte Guns and Spurs oyunu boş zamanlarınızdaki bir numaralı tercihiniz olacak.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Sakis25
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