Yaşadığınız bölge itibariyle haydutların saldırısına oldukça müsaitsiniz. Bu yüzden haydutlar sürekli şehrinize saldırıyor ve bazı eşyalarınızı gasp ediyorlar. Haydutların yaptığı son saldırıyla birlikte artık sizin sabrınız taştı. Çünkü haydutlar şehre saldırdıkları esnada karınızı esir alıp öldürdüler. Bu durum karşısında sessiz kalamazsınız.

iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Guns and Spurs oyununda haydutlara karşı meydan okuyorsunuz. Hemen kıyafetinizi giymeli ve silahınızı almalısınız. Bu saatten sonra haydutlarla kelimeleriniz değil silahlarınız konuşacak.

Guns and Spurs oyununda haydutları bulmak için şehri dolaşmalı ve her ipucunu dikkate almalısınız. Haydutlar işledikleri suçlardan dolayı saklanıyorlar. Fakat siz onları saklandıkları delikten çıkartabilirsiniz. Hadi kendinize güvenin ve bu olayı çözün.

Bir kovboy olarak karınızın intikamını almanız lazım. Yaptıkları suç onların yanlarına kalmamalı. Eliniz her daim tetikte olsun ve gördüğünüz her haydudu yakalayın. Siz şehrin en hızlı silah çeken adamı ve dostça yapılan düelloların tek galibisiniz.

Renkli grafikleri ve aksiyon dolu müzikleriyle birlikte Guns and Spurs oyununu çok seveceksiniz. Hadi hemen şimdi Guns and Spurs'ı indirin ve kovboyların dünyasında yaşamaya başlayın.