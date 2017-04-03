?     Geri Bildirim
Guns and Spurs
TamindirMobilOyunlarAksiyonGuns And Spurs - IOS Için Aksiyon Oyunu

Guns and Spurs

(iOS)
Guns and Spurs İndir Hemen İndir

81.9 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs
Guns and Spurs

Guns and Spurs ile intikam almanın zamanı geldi!

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Yaşadığınız bölge itibariyle haydutların saldırısına oldukça müsaitsiniz. Bu yüzden haydutlar sürekli şehrinize saldırıyor ve bazı eşyalarınızı gasp ediyorlar. Haydutların yaptığı son saldırıyla birlikte artık sizin sabrınız taştı. Çünkü haydutlar şehre saldırdıkları esnada karınızı esir alıp öldürdüler. Bu durum karşısında sessiz kalamazsınız.

iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Guns and Spurs oyununda haydutlara karşı meydan okuyorsunuz. Hemen kıyafetinizi giymeli ve silahınızı almalısınız. Bu saatten sonra haydutlarla kelimeleriniz değil silahlarınız konuşacak. 

Guns and Spurs oyununda haydutları bulmak için şehri dolaşmalı ve her ipucunu dikkate almalısınız. Haydutlar işledikleri suçlardan dolayı saklanıyorlar. Fakat siz onları saklandıkları delikten çıkartabilirsiniz. Hadi kendinize güvenin ve bu olayı çözün.

Bir kovboy olarak karınızın intikamını almanız lazım. Yaptıkları suç onların yanlarına kalmamalı. Eliniz her daim tetikte olsun ve gördüğünüz her haydudu yakalayın. Siz şehrin en hızlı silah çeken adamı ve dostça yapılan düelloların tek galibisiniz.

Renkli grafikleri ve aksiyon dolu müzikleriyle birlikte Guns and Spurs oyununu çok seveceksiniz. Hadi hemen şimdi Guns and Spurs'ı indirin ve kovboyların dünyasında yaşamaya başlayın.

Guns and Spurs için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lütfen yorumlarınızda Guns and Spurs crack, Guns and Spurs serial, license key gibi bilgiler yazmayınız. Ayrıca Rapidshare, Hotfile, Fileserve, Wupload, Uploadstation ve Filesonic vb. dosya paylaşım sitelerinden bağlantı paylaşmayınız.
Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Sakis25
Guns and Spurs QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
  2. Pokemon GO
    Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
  3. Grand Theft Auto 3
    Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto Vice City
    Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City

Guns and Spurs Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster