Guns of Mercy, görselleri, sesleri, oynanışı her şeyiyle retro havasını hissettiren aksiyon yüklü bir Android oyunu. Uzaylıların istilasından sonra yer altına inmek zorunda kalan insanların hayatta kalma mücadelesine bizleri ortak ediyor oyun. Birbirinden çirkin yaratıklarla yüz yüze geliyoruz.

“Nerede o eski atari oyunları?” diyenlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm shooter arcade karışımı süper zevkli bir mobil oyun Guns of Mercy. Uzaylıların dünyaya inip dünyayı yaşanmaz hale getirmesiyle birlikte yerin metrelerce altında yaşam sürmeye çalışan insanlık yardımımızı bekliyor. Her tarafı canavarlar, devasa robotlar, zehirli bitkiler sarmış durumda.

Bölüm bazlı ilerlediğinde boss’larla da karşılaştığımız arcade oyunda ilerleyerek açabildiğimiz birçok karakter ve silah mevcut.