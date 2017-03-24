Guns of Mercy, eski dönem efsane atari oyunlarına özlem duyanların keyifle oynayacağı shooter arcade karışımı harika bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu, ücretsiz ve de Türkçe dil desteğine sahip. “Nerede eski oyunlar?!” diyorsanız indirin; pişman olmazsınız.

Uzay temalı aksiyon yüklü bir mobil oyun iOS platformunda yerini alan Guns of Mercy’de yer altına iniyoruz. Dünyayı uzaylıların yerle bir etmesi nedeniyle yaşamak adına indiğimiz yer altında elbette başta yaratıklar olmak üzere birçok canlı türüyle karşılaşıyoruz. Tek gözlü uzaylılar, yılanlar, zehirli bitkiler, dev robotlar ve daha nicesiyle yüz yüze geliyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bölüm sonu canavarlarıyla da yüzleşiyoruz.

Guns of Mercy Özellikleri: