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Guns of Mercy
TamindirMobilOyunlarAksiyonGuns Of Mercy - IPhone Ve IPad İçin Retro Aksiyon Oyunu

Guns of Mercy

(iOS)
Guns of Mercy İndir Hemen İndir

86 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Guns of Mercy
Guns of Mercy
Guns of Mercy
Guns of Mercy
Guns of Mercy

Yer altındaki yaratıkları avlayın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Guns of Mercy, eski dönem efsane atari oyunlarına özlem duyanların keyifle oynayacağı shooter arcade karışımı harika bir mobil oyun. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu, ücretsiz ve de Türkçe dil desteğine sahip. “Nerede eski oyunlar?!” diyorsanız indirin; pişman olmazsınız.

Uzay temalı aksiyon yüklü bir mobil oyun iOS platformunda yerini alan Guns of Mercy’de yer altına iniyoruz. Dünyayı uzaylıların yerle bir etmesi nedeniyle yaşamak adına indiğimiz yer altında elbette başta yaratıklar olmak üzere birçok canlı türüyle karşılaşıyoruz. Tek gözlü uzaylılar, yılanlar, zehirli bitkiler, dev robotlar ve daha nicesiyle yüz yüze geliyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bölüm sonu canavarlarıyla da yüzleşiyoruz.

Guns of Mercy Özellikleri:

  • Kolay ve hassas kontroller
  • Kilidi açılabilir çok sayıda silah ve karakter
  • Karakterlerin yeteneklerini geliştirme
  • Tamamlanması gereken onlarca görev
  • Zekice hareket eden yaratık ve boss’lar
  • Dayanma gücünüzü görebileceğiniz yüzlerce bölüm

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Storybird
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