Güvenli E-posta Servisi Lavabit Geri Geliyor

Edward Snowden'ın iletişim kurmak için kullandığı şifreli e-posta hizmeti Lavabit, insanların gizliliğini sağlayacak yeni özelliklerle her zamankinden daha güçlü şekilde geri dönmeye hazırlanıyor.

The Intercept, Lavabit'in 2013'te kapanmasından sonra geri döneceğine dair bir haber yayınladı. Yeni hizmet, SSL sorununu gidermek için yeni bir mimariye, tüm kullanıcıların gizliliği arttırmak için kullanılan diğer özelliklere ve e-postalarda meta verileri gizlemenin bir yoluna sahip olacak. Bu sistem, NSA ve FBI gibi kurumların kimliğinizi bulunmasını engelleyebilecek. Lavabit'in kurucusu Ladar Levison, gelecekte sisteme bir de uçtan uca şifreleme uygulamak istiyor. Böylece kullanıcılar e-postalar gönderirken tam bir güvenlik avantajından yararlanıyor olacaklar.

2013 yılında Edward Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) PRISM isimli dosyalarını sızdırmış ve dünyanın gündemine oturmuştu. Bu hareketinden sonra devletin gizli belgelerini sızdırmak suçundan hakkında işlem başlatılan Snowden'ın, Lavabit isimli e-posta servisini kullandığı ortaya çıkmış ve FBI, Ladar Levision'dan servise ulaşmak için izin istemişti. O günlerde tam bir internet fenomeni olan Levision da FBI'a yardım etmeyeceğini açıklamış ve servise erişilmesini engellemek için Lavabit'i kapatmıştı.

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