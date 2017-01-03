Hacettepe'de Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Açılıyor

Hacettepe Teknokent, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi için çalışmalarına başladı. Fizibilite çalışmalarının yapıldığı Araştırma Merkezi, tüm ihtiyaçları dikkate alarak özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gökçeoğlu, nanoteknolojinin bütün sektörlerde geleceğinin olduğunu, bu teknolojideki gelişmeler doğrultusunda daha dayanıklı, hafif, kendi kendini temizleyen ürün ve eşyaların yakın zamanda hayatımıza gireceğini söyledi. Bu alandaki yetişmiş insan gücünün yetersizliğine de değinen Gökçeoğlu, nanoteknolojinin dünyanın pek çok ülkesinde desteklendiğini ve Türkiye'de de bu alanda yetişmiş insan gücünün yetersizliği, farkındalık eksikliği gibi nedenlerle henüz istenen seviyede olmadığını belirtti.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız ise Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nin neden kurulduğuna dair açıklamalarda bulundu. Mevcut nanoteknoloji merkezlerinin faaliyet göstermediği alanlarda projeler geliştirmek ve sanayi ile buluşturmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Yılmazyıldız, ürüne dönüşecek şekilde Ar-Ge çalışmaları yürütüleceğini ifade etti.

Başlangıçta yapılacak fizibilite çalışmalarının ardından merkez faaliyete geçecek.