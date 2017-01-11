Hacettepe'den Oyun Geliştiricilerine Yeni Destek

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Hacettepe Üniversitesi, Teknokent kapsamında kuracağı, Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi ile oyun geliştirmek isteyenlere yeni avantajlar sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyun sektörünün dünyadaki ekonomik karşılığının 110 milyar dolara ulaştığını ve her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüğünü belirtti. Türkiye'de yazılım ihracatının 1 milyar dolar seviyesine yaklatığını söyleyen Yılmazyıldız, bu ihracatın yarısının oyun geliştiricileri tarafından yapıldığının altını çizdi.

Oyun ve animasyon konusunda master ve doktora seviyesinde eğitim veren Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük programının Hacettepe Üniversitesi bünyesinde olduğunu belirten İlyas Yılmazyıldız, üniversitede animasyon ve oyun geliştirme konusunda her yıl 240 öğrencinin yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim aldığını söyledi. Kendi öğrencileri için de yeni bir fırsat yaratmak isteyen üniversite, Hacettepe Teknokent'te Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim Merkezi (OYAGEM) kurma kararı alarak, oyun geliştirmek isteyenlere çeşitli avantajlar sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Üniversitenin vizyonundan da bahseden Yılmazyıldız, "2023 hedeflerinde Hacettepe Üniversitesi olarak hayallerimizi büyük tutuyoruz. 5 milyar dolara varan oyun ihracatının buradan yapılmasını hedefliyoruz. Nereye varırız bilemiyorum ama Türkiye'de bu anlamda yapılan çalışmaların en büyük kısmının buradan olmasını arzu etmekteyiz." dedi.

Aynı anda 75-100 geliştiriciye ev sahipliği yapması beklenen OYAGEM, ilk etapta 500 metrekarelik alana kurulacak, yeterli ilginin olması durumunda da alan 1000 metrekareye kadar yükseltilebilecek. Merkezde, oyun ve animasyon alınındaki iş fikirlerinin, piyasaya sürülmeden önce, piyasa ihtiyaçlarını ve son kullanıcı isteklerini karşılayıp karşılamayacağı test edilecek. Test merkezinde Hareket Yakalama Cihazı, Render Çiftliği, 3D tarayıcılar, Sayısal İçerik Geliştirici, Ses Kayıt Stüdyosu gibi son teknoloji ekipmanlarından yararlanılacak.

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