Hackerlar İçin Bankamatikleri Soymak Çocuk Oyuncağı

Önceden hırsızlar bankamatikteki tüm parayı çalmak istediklerinde, onu "patlatmak" zorunda kalırlardı. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık bankamatiği patlatmaktan daha konforlu bir yöntemleri var. Bankamatik hırsızlarının arkalarında bıraktıkları tek iz, bankamatiğin önünde açılan 3 inçlik delik.

Rus güvenlik şirketi Kaspersky, dün yaptığı açıklamada bankamatik soygunlarının nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlattı. Hırsızlar soygunları gerçekleştirmek için elektrikli matkap ve 15 dolara mal ettikleri para gözünü açmaya yarayan bir alet kullanıyorlar. Pin girilen numerik tuşların hemen yanında açtıkları golf topu büyüklüğündeki delikten, bir kablo yardımıyla bilgisayarlarını bağlayıp, parayı alıp, açtıkları deliği de bir çıkartma ile kapatıyorlar. Üstelik bu kablo bağlantısı hiçbir engel olmadan bankamatiğin arayüzüne bağlanabiliyor.

Bu yöntemle zarar gören bankaların listesi henüz açıklanmadı, ancak soyguncular Rusya ve Avrupa’da çoktan birçok bankamatiği bu yöntemle dakikalar içinde boşaltmayı başarmışlar. Kaspersky, bunun çok ucuz ve hurda bir bilgisayarla bile yapılabilecek kadar kolay bir işlem olduğunun altını çiziyor.

Kaspersky, olayın gizemini çözmek için 1990’lardan beri kullanılan bankamatik modelini laboratuarlarında incelemeye aldı. Ön panelini çıkarıp hırsızların paraları ne yöntemle çaldığını belirledi. Soyguncular bankamatiğe bağlandiklarında bankamatik, soyguncuların bilgisayarlarını kendi sistemi sanıyor ve verilen komutları yerine getiriyor. Hırsızların bu soygunu gerçekleştirmelerindeki tek engel bankamatiğin bir terslik olduğunu anlayıp kendini yeniden başlatması. Bu işlem de biraz zaman aldığından, soyguncular bankamatik kendini yeniden başlatıncaya kadar bir kaç bin doları çalmış oluyorlar. Her seferinde bu işlemi tekrarlayıp tüm bankamatiği boşaltıyorlar. Bankamatiklere yapılan bu saldırılar, arayüzlerinin ilkelliği yüzünden şu anda önlenemez boyutlarda. Bankamatik üreten şirketler biraz daha güvenli yazılım algoritmalarıyla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar.

Hackerlar Seneler Boyunca Aynı Ülkeyi Soyup Soğana Çevirdiler