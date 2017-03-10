Hackerlar Seneler Boyunca Aynı Ülkeyi Soyup Soğana Çevirdiler

Kenya’da çok sayıda devlet kurumunun bilgilerini ele geçiren hackerlar, ülkenin 300 milyon dolara yakın parasını çaldı.

Başkent Nairobi’de düzenlenen operasyonlarda, Kenya Gelir İdaresi Başkanlığı (KRA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Suçlular arasında bir siber güvenlik polis memurunun da olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, zanlıların zaten 2015’ten beri ülkeden para çaldıkları öğrenildi.

2015'te 137 milyon, geçtiğimiz sene de 166 milyon dolar çalan siber hırsızların, KRA ile Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC)gibi devlet kurumlarının sistemlerini ele geçirdikleri de tespit edildi.

Fransa, Moldova ve Belçika'da bağlantıları olduğu öğrenilen siber korsanların, uluslararası suç örgütlerinden de destek aldıkları belirlendi. Dünya genelinde siber suçlara karşı savunması en zayıf ülkelerden olan Kenya, hackerları uluslararası siber dolandırıcılık ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hakim karşısına çıkaracaklar.

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