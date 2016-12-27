Hackerlar Sony Twitter Sayfasını Ele Geçirip Britney Spears'i Öldürdü

Dün Sony Music Global Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Sony Music Global Twitter hesabı dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears’ın öldüğünü duyurdu. Hemen akabinde Spears’ın kaza sonucu öldüğünü, detaylı bilgilerin daha sonra verileceğini söylemesi ile iş iyice ciddiye bindi. Amerikalı şarkıcının tüm dünyadan hayranları Sony’ye konuyla ilgili mesaj yağdırırken çok geçmeden Sony Music Global Twitter hesabının hacklendiği ortaya çıktı.

Atılan tweet ilk anda ciddiye alınıp panik yaratsa da sonradan başka bir kaynakta konuyla ilgili haber olmaması, yapılan paylaşımda kullanılan İngilizce’nin aksaklığı ve de dünyanın teknoloji devi şirketlerinden biri olan Sony’nin ağlayan emoji kullanması şüpheleri üzerine topladı. Tüm bunlar yaşanırken başka bir detay daha hayli dikkat çekti. Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olan Bob Dylan'da Twitter hesabından "huzur içinde uyu Britney" açıklaması ile haberin doğruluğuna ikna olmuş göründü. Ayrıca Bob Dylan’ın da ağlayan emoji kullanması sonradan bir hayli espri konusu oldu.

Son zamanlarda ses getiren eylemlere imzasını atmış olan hacker grubu OurMine, yine kendi yöntemleri ile Sony Music Global Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile haberin doğru olmadığını ve Sony Music Global hesabının hacklendiğini ortaya çıkardı. Böylece dünyanın dört bir yanındaki Britney hayranları da rahat bir nefes almış oldu.

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