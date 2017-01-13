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Hackerlar Telefon Hack Şirketini Hackledi

Hackerlar Telefon Hack Şirketini Hackledi

İsrailli phone-hacking (telefon hack) firması Cellebrite saldırıya uğradı ve 900 GB veri çalındı. Daha önce San Bernardino saldırısı nedeniyle adını sıkça duyduğumuz firma talihsiz bir tecrübe yaşadı. 

Cellebrite saldırının farklı sebeplerden ötürü gerçekleştiğinin altını çiziyor. Saldıran hackerların en az 900 GB veri çaldığını ifade eden şirket, bir takım iddialara da konu oldu. Motherboard'da yayınlanan bir habere göre, bilgisayar korsanlarının doğrudan iletişime geçtiği, teknik bilgi ve logları içeren 900 GB'lık bir veri elde ettiklerini, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin bazı mesajlarını da verdiğini belirtiyorlar. Bizim de arasında bulunduğumuz iki ülkenin, özellikle Cellebrite'ın telefon hack teknolojisine ilgi duyduğu iddia ediliyor. 

Bilgisayar korsanlarının ismi açıklanmazken, Cellebrite yaptığı açıklamada sunucularından birine izinsiz erişildiğini ve müşterilerinin yalnızca temel bilgilerinin çalındığını duyurdu. Cellebrite bir risk olmadığını iddia ediyor ama müşterilerinin yine de şifrelerini değiştirmesini öneriyor. 

"Cellebrite geçtiğimiz günlerde harici bir web sunucusuna yetkisiz erişime uğradı. Şirket, ihlalin kapsamını belirlemek için bir soruşturma yürütüyor. Etkilenen sunucu, şirketin son kullanıcı lisans yönetim sistemi olan my.Cellebrite'ın eski veritabanı yedeklerini içeriyor" diyen şirket, yeni bir kullanıcı hesapları sistemine geçtiğini belirtti. 

Cellebrite ayrıca kanıt bulunması için kolluk kuvvetleri ile temas kurduğunu da açıkladı.

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Yazar: - 13.01.2017

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