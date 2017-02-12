?     Geri Bildirim
TamindirHaberGüvenlikHackerlara Karşı Milli Siber Güvelik Birimine Katılmak İster Misiniz?

Hackerlara Karşı Milli Siber Güvelik Birimine Katılmak İster misiniz?

siber güvenlik okulları

HAVELSAN, savunma ve bilişim sektörlerine yönelik çözümler sunuyor. Bu başlık altına oluşturulan "siber güvenlik okulları" adından da anlaşılacağı gibi konuya ilişkin insan kaynağı yaratıyor. 

Genç mühendis adaylarının bilişim sektöründe doğru bir kariyer başlangıcı yapmalarını amaç edinen kurum HAVELSAN, kursiyerlere teorik bilginin sektördeki yansımaları hakkında bilgiler veriyor, tecrübeli öğretmenlerle birlikte 10 gün boyunca kurslar veriyor. HAVELSAN yöneticileri, Türkiye’de siber güvenlik alanında 15 ile 20 bin kişi arasında insan kaynağına ihtiyaç olduğunu ve kış okullarının bu açığı kapatmak için açıldığını söylediler.

Yetkililer siber kurum ve kuruluşlarda güvenlik uzmanı temininin güç olduğunu vurgulayarak, düzenli bir eğitim ve özel bir yetenekle siber güvenliğe ya da siber saldırılara ilişkin sıra dışı insanların bu işin üstesinden geleceğine inandıklarını da ifade ettiler. Bu yüzden eğitimlerin son derece önemli olduğunun da altını çizdiler.

Kurslara katımak için gerekenler

Havelsan'ın ilk kur "siber güvenlik ve yazılım test mühendisliği" kursları 10 Şubat'ta tamamlandı. Ancak Mart ve Nisan programlarını takip etmek için http://akademi.havelsan.com.tr/  adresi ziyaret edilebilir. HAVELSAN 10 günlük "Siber Güvenlik Kış Okulu" eğitimine Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunlar kabul ediliyor.

HAVELSAN Stratejik Noktaları Siber Saldırılardan Koruyacak

Siber Güvenlik Milli Olmadıkça Güvende Olmamız Mümkün Değil!

Editöre Yaz:
Yazar: - 12.02.2017

Hackerlara Karşı Milli Siber Güvelik Birimine Katılmak İster misiniz? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Huawei Honor V9 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Huawei Honor V9 Çıkış Tarihi ve Fiyatı Geride bıraktığımız sene akıllı telefon satışlarında rekor bir yükseliş göstererek dikkatleri üzerinde çeken Huawei, bu yıl için de beklentileri…
Rusya, Edward Snowden'ı Trump'a Hediye Olarak Geri Gönderebilir Rusya, Edward Snowden'ı Trump'a Hediye Olarak Geri GönderebilirAmerika Birleşik Devletleri’nin dünya çapındaki istihbarat faaliyetlerini ve imkanlarını ortaya çıkaran ve ardından Rusya’ya sığınan eski… Çocuklar İçin Hazırlanan Sosyal Medya Platformu 'LEGO Life' Hizmete Girdi Çocuklar İçin Hazırlanan Sosyal Medya Platformu 'LEGO Life' Hizmete Girdiİnterneti kötü amaçlı kullanarak diğer kullanıcılara zarar vermek isteyen kişilerin de sonu bir türlü gelmeyecek. Özellikle çocuklar bu sorunla…
Dikkat! Birden Fazla Sosyal Medya Hesabı Kullanıyorsanız Depresyondasınız Bir Türk Bilim Adamı FBI'ı Dize Getirdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

GÜVENLIK HABERLERİ

Tamindir E-Bülten