Hackerlara Karşı Milli Siber Güvelik Birimine Katılmak İster misiniz?

HAVELSAN, savunma ve bilişim sektörlerine yönelik çözümler sunuyor. Bu başlık altına oluşturulan "siber güvenlik okulları" adından da anlaşılacağı gibi konuya ilişkin insan kaynağı yaratıyor.

Genç mühendis adaylarının bilişim sektöründe doğru bir kariyer başlangıcı yapmalarını amaç edinen kurum HAVELSAN, kursiyerlere teorik bilginin sektördeki yansımaları hakkında bilgiler veriyor, tecrübeli öğretmenlerle birlikte 10 gün boyunca kurslar veriyor. HAVELSAN yöneticileri, Türkiye’de siber güvenlik alanında 15 ile 20 bin kişi arasında insan kaynağına ihtiyaç olduğunu ve kış okullarının bu açığı kapatmak için açıldığını söylediler.

Yetkililer siber kurum ve kuruluşlarda güvenlik uzmanı temininin güç olduğunu vurgulayarak, düzenli bir eğitim ve özel bir yetenekle siber güvenliğe ya da siber saldırılara ilişkin sıra dışı insanların bu işin üstesinden geleceğine inandıklarını da ifade ettiler. Bu yüzden eğitimlerin son derece önemli olduğunun da altını çizdiler.

Kurslara katımak için gerekenler

Havelsan'ın ilk kur "siber güvenlik ve yazılım test mühendisliği" kursları 10 Şubat'ta tamamlandı. Ancak Mart ve Nisan programlarını takip etmek için http://akademi.havelsan.com.tr/ adresi ziyaret edilebilir. HAVELSAN 10 günlük "Siber Güvenlik Kış Okulu" eğitimine Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve mezunlar kabul ediliyor.

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