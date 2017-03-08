Hainler Türkiye'nin Teknolojisini Satmışlar

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle Türkiye'nin teknolojik gelişiminin de satılığa çıkarıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan çatı iddianamesinde, örgütün TÜBİTAK'ta üretilen teknolojik ürünleri, örgüt mensuplarının özel şirketleri üzerinden yabancı ülkelere sattığı belirtildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütünce TÜBİTAK'ın özel olarak kollandığı ve buranın "mahrem yerler" listesine alınarak, ayrıca kadrolaşıldığının da altı çizildi.

Terör örgütünün 2011 yılında yayınlattığı bir Kanun Hükmünde Kararname ile TÜBİTAK'ın yönetici kadrosunu değiştirdiği ve ardından kendi adamlarını buraya yerleştirerek, kadrolaşmanın önünün açıldığı da belirtildi. TÜBİTAK'ta üretilen teknolojik ürünlerin FETÖ mensuplarının özel şirketleri üzerinden yabancı ülkelere ve özellikle İsrail'e satıldığı tespiti de iddianamede yer aldı. Özel şirketlerin bu yolla gelir temin ettiği, ülkenin teknolojik sırrı niteliğindeki gizli bilgilerin teknolojik ürün satışı ile yabancı ülkelere aktarıldığı vurgulanan iddianamede, TÜBİTAK'ta üretilen bazı projelerin ise örgüt menfaati ile uyuşmadığı için atıl bırakıldığı kaydedildi.

TÜBİTAK'ın Kabul Etmediği Türk'ün Buluşunu Çinliler Üretecek

TÜBİTAK'ın Reddettiği Proje ABD'den Birinci Olarak Döndü