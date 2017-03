Hakan Uzan, Pahalı Telefonlar Üreten Vertu'yu Satın Aldı

Özellikle büyük şirketlerin yönetici kadrosunu müşteri portföyüne yerleştirmek isteyen İngiliz telefon üreticisi Vertu'nun ürünleri, 40 bin sterlinlik (180 bin TL) fiyat etiketiyle biliniyor. Bu üretici artık Hakan Uzan'ın oldu.

BBC Türkiye'nin haberine göre, Vertu akıllı telefon üreticisi için Hakan Uzan'ın Kıbrıs'taki şirketi Baferton Ltd., 50 milyon sterlin (227 milyon TL) ödedi. Haber İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde de "Türk sürgün 50 milyon sterline Vertu'yu satın aldı" başlığıyla yayınlandı. Gazete Uzan ailesini "Sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı" olarak tanımlamaktan imtina etmedi. Bu arada haberin detayında, Hakan Uzan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Nokia ile de mahkemelik olduğu da not düşülmüş.

Telegraph'a konuşan Uzan, "Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka. Vertu'nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Vertu'nun bütçe rakamları, şirketin 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satış yapmasına rağmen yaklaşık 53 milyon sterlin zarar ettiğini gösteriyor. Hakan Uzan şirketin zararlarını karşılayarak Vertu'yu satın almış gibi görünüyor.

Vertunun CEO'su da The Daily Telegraph gazetesine satın almayla ilgili bir açıklama yaptı ve "Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor: Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu'yu geliştireceğiz" dedi.

En Güçlü ve En Pahalı Telefon Vertu Signature Touch Piyasaya Çıkıyor

Tüm Zamanların En Kötü Tasarıma Sahip 10 Telefonu

Dünyanın En Güvenli Telefonunu Satın Almaya Kimsenin Gücü Yetmeyecek