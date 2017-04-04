Hakkari'den Süper Mario'ya Rakip Olacak Bir Oyun Çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden üç genç, efsane “Süper Mario” oyununa rakip olacak cinsten bir oyun geliştirerek kullanıcıların hizmetine sundu. “Mouse Trap” yani fare kapanı ismini verdikleri oyun ile gençler, daha başarılı oyunlara imza atmak adına ilk adımı attıklarını ifade etti.

Geçen Yüksekova’da aynı liseden mezun olan Sekvan İşözü, Barış Eskidede ve Harun Şedal “Süper Mario” tarzı bir oyun geliştirme fikrini uygulamaya geçirmek adına uzun bir süre internet kafelerde çeşitli oyunlar oynadıklarını ve bu oyunlardan edindikleri farklı detayları bir araya getirerek kendi oyunlarını geliştirdiklerini belirtti. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların ardından üç arkadaş “Mouse Trap” adlı oyunlarını yayınlamayı başardı.

Fikir aşamasında sürekli karar değiştirdiklerini belirten oyunun yapımcıların 18 yaşındaki Sekvan işözü, gazetecilere verdiği demeçte oyunun gelişme aşamasındaki zorlukları şöyle açıkladı: "Yüksekova şartlarında bunu başarmak kolay değil. Kendi oyunumuzu oluşturmak için bir yıl boyunca deneme yaptık. Sonunda başardık. 25 dolar karşılığında Google Play üyeliği aldık. Üyelik onaylandıktan sonra oyunumuzu yükledik. Arada oyunun güncellemesini yapıyoruz. Oyunun seviyeleri var. Gittikçe zorlaşıyor. Bu şartlarda bunu yaptıysak, daha iyi şartlarda çok daha iyi şeyler üretebiliriz."

Oyunun kullanıma sunulması aşamasında görev alan Barış Eskidede ise Mouse Trap’in projesini 13 saatte hazırladığını ve arkadaşlarının onayı ile beraber oyunun kullanıma sunulduğunu iletti. Kısıtlı şartlarla güzel bir iş başardıklarının altını çizen üç arkadaş, gelecekte daha başarılı işlere imza atabileceklerini ve bu konuda destek beklediklerini söyledi.

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